Россиянка родила чужого ребенка из-за перепутанных эмбрионов при ЭКО

Ошибка в перинатальном центре Челябинска во время введения эмбрионов стала трагедией для родителей, которые растят чужого ребенка. Во время проведения ЭКО женщине ввели эмбрион от других родителей.
Подозрения закрались у женщины сразу после родов — цвет глаз ребенка сильно отличался от маминого и папиного, кроме того, во время обхода Ольга Алехина заметила, что на карточке указана вторая группа крови ее сына — Дениса. Она удивилась, у нее — первая, у мужа — третья, роженицу уверяли, что такое возможно.
Зная, что в данном центре уже случались путаницы, Алехины решились на проведение экспертизы, которая подтвердила их догадки — ребенок биологически не является их сыном. После проведения теста ДНК, в перинатальном центре предложили оставить ребенка им, на что Алехины возмутились и подали в суд на возмещение морального вреда, а ребенка оставили в семье - огни его обожают.
- Я, конечно, возмутилась. это же не булка хлеба, не кусок мяса, чтобы взять и отказаться. Это ребенок! Я вообще право имею портить судьбу малышу, - рассказывают Ольга Алехина.
Роддом выплатил родителям 4 миллиона, но их сейчас заботит другое — где-то находится их родной ребенок, выношенный другой матерью. В перинатальном центре отказываются предоставлять информацию о возможных родителях родного ребенка Алехиных, передает НТВ.
- Мы хотим знать, что он в нормальной семье живет, никто от него не отказался, а то мало ли как люди восприняли, - поясняет Иван Алехин.
- Я уже все передумала. может быть, тоже им предложили отказаться, они это замолчали, может, ребенок находится вообще в детском доме, - переживает мама Дениса.
Данный инцидент может подтолкнуть многих родителей к генетическим экспертизам своих родственных связей с выношенными детьми.