Работа на даче на август: что сажать и время обрезки
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Работа на даче на август: что сажать и время обрезки

5:00:187/29/2021Фото: pxhere.com
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Еще одна ключевая работа на август - обрезка боковых побегов на деревьях, на которых есть запреты, и летняя обрезка яблок и груш, которых запрещена.

телега, огород
Часть ухода за садом - это знать, какую работу нужно выполнять в определенное время года, поскольку погода может сильно повлиять на растения

Дача - избавляет от стресса тысячи людей, а время, проведенное на открытом воздухе, помогает укрепить психическое здоровье. Так какие работы в саду на август? Вот что сажать, советы по уходу за садом в жаркую погоду и время обрезки.

Многие домовладельцы мечтают о красивом саду с разнообразными растениями, овощами и особенностями, доступными начинающим садоводам. Часть ухода за садом - это знать, какую работу нужно выполнять в определенное время года, поскольку погода может сильно повлиять на растения, пишет express.co.uk.

В летние месяцы основная работа в вашем саду - поддерживать растения поливом, так как в самые жаркие дни года растения легко высыхают.

В связи с недавней волной тепла и очередным всплеском тепла на картах августа, регулярный полив вашего сада должен быть в вашем списке приоритетов.

Таким образом, в летние месяцы не нужно много сажать, однако вы можете высадить укорененные побеги клубники в августе.

Вы также можете сеять быстро созревающие салатные культуры, если живете в более теплых областях.

Можно высаживать летний салат, редис, руккола, щавель, цикорий и фенхель.

Можно сеять яровую капусту, репу, восточные овощи и озимый лук.

И вы также можете сеять «зеленые удобрения, такие как малиновый клевер и итальянский райграс, чтобы улучшить почву и покрыть голые участки».

Еще одна ключевая работа на август - обрезка боковых побегов на деревьях, на которых есть запреты, и летняя обрезка яблок и груш, которых запрещена.

Также рекомендуется при необходимости обрезать нектарины, абрикосы и персики после того, как они созреют.

Сразу после сбора урожая специалисты добавляют, при необходимости, подрезку чернослива, тюбика и дамсона.

Кроме того, регулярно поливайте клюкву, бруснику и чернику дождевой водой.

Если вы обнаружите, что в вашем водопроводе закончилась дождевая вода, вы можете заменить воду из-под крана.

В летние месяцы нужно регулярно проверять растения на наличие вредителей.

Одним из основных вредителей в самые жаркие месяцы года является тля, которая может повредить растения и вызвать скручивание листьев.

Если вы заметили тлю, один из ключевых советов - приготовить смесь жидкости для мытья посуды и воды и сбрызнуть пораженные листья.

Жидкость для мытья посуды задушит тлю - быстро избавьтесь от нее.

Если у вас есть помидоры или картофель, обратите внимание на фитофтороз помидоров и картофеля и решите их, как только обнаружите.

Следите за морковной мухой, проверяйте наличие грибковых пятен на стручках и листьях фасоли и гороха и регулярно проверяйте помидоры на предмет гнили соцветий.

Томпсон Морган советует сеять в августе следующие

Цветы

Зимние цветущие анютины глазки теперь можно сеять для окраски в более прохладные месяцы.

Сейте семена альта Pot Pourri Mixed, чтобы они перезимовали и обеспечили свежий цвет весной.

Сейте выносливые однолетние семена, такие как мак, калифорнийский мак, василек, календулу и живокость, чтобы получить более ранние цветы в следующем году.

Овощи / зелень

Сейте зимний салат модулями, чтобы посадить его в конце этого месяца.

Сейте петрушку, кориандр и кервель в лотки с семенами, которые теперь можно выращивать под стеклом всю зиму.

Если у вас есть теплица, вы все равно можете сеять карликовые бобы  для осеннего урожая.

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