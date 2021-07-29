Почему покончил с собой Сергей Рукин в тире Новосибирска на глазах у инструктора. Подробности трагедии

В одном из стрелковых клубов Новосибирска произошла трагедия. Посетитель пришедший в клуб с желанием пострелять, покончил с собой прямо во время занятия.
Что произошло?
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", погибшим является 59-летний предприниматель из Кольцово Сергей Рукин. Как указано в социальных сетях, мужчина родился в Петропаловск-Камчатский. С 1986 по 1987 обучался в ПТУ, а после поступил в один из ведущих вузов страны НГУ. В 80-е годы Сергей устроился работать в "Вектор", а позже в Лимнологический институт СО РАН, где изучал подводный мир Байкала. В 2020 году Рукин зарегистрировался как ИП и начал изготавливать новейшее моечное оборудование. Также сибиряк производил ремонт автомобилей и другой мелкой бытовой техники. О родственниках Сергея Рукина ничего неизвестно. Исходя из открытых данных, у погибшего остался брат и племянницы из Краснодара. По некоторым данным, мужчина болел онкологией и был одинок.
Мгновенная смерть
На кадрах видео из стрелкового клуба "Сибирь" заметно, как мужчина произвел суицид стремительно. Стоящий рядом инструктор не успел сделать и шага к клиенту. Инструктор взмахнул руками и отправился за помощью.
Виноват инструктор?
Некоторые пользователи социальных сетей отмечают, что инструктор вел себя непрофессионально. По их мнению, контролирующий обязан был находится за плечом человека справа. Смотреть должен был сотрудник не на мишень, а на стрелка, тщательно контролируя его действия.
Другие же жители России проявили сочувствие к инструктору и заявили, что теперь работнику тира придется жить дальше с чувством угрызения совести.
Мнения людей
- У инструктора вся жизнь изломана теперь. Искренне сочувствую парню,- произнес Михаил И. в паблике "Mash".
- Единственную помощь, которую имеет право оказать посторонний человек, это придать пострадавшему удобное, устойчивое положение и вызвать "скорую". Думаю, что "скорую" он вызвал,- предположил Юрий.
- Взял человека подставил,- высказал свое мнение Сергей С.
- Один свёл концы с жизнью, а второму жизнь сломал!- воскликнул Александр Б.
- Сильно, сильно инструктора жаль, конечно. Что теперь с ним будет,- изрек некто под именем "Доминик".
А что говорит руководство тира?
Само руководство стрелкового клуба "Сибирь" неохотно отвечает на вопросы журналистов и считает, что не стоит сильно "раздувать" тему о человеке, сделавшего такой печальный выбор по отношению к себе. Также управляющие считают, что действия инструктора были абсолютно правомерны. У него имеется лицензия. Остановить клиента от действий было невозможно.
После трагедии в стрелковый клуб приходил брат погибшего и извинился за поступок Сергея перед директором.
Всеобщая проверка
Следственный комитет Новосибирской области и прокуратура пообещали разобраться в произошедшей ситуации. Теперь проверку произведут всех стрелковых клубов региона.