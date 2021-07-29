Открыты вакансии в клинике "Санитас" в Новосибирске и Академгородке

В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКЕ САНИТАС
по адресу г. Новосибирск, Вокзальная маг-ль, 16 (пл. Ленина)
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
• Процедурная медицинская сестра
• Медицинская сестра в эндоскопическое отделение
• Медицинская сестра общего профиля
График работы 2/2, 5/2. Оплата труда высокая.
т. 8-913-474-98-07
Резюме высылать kig@sanitas.ru
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В МНОГОПРОФИЛЬНУЮ КЛИНИКУ САНИТАС
в Академгородке ТРЕБУЮТСЯ:
• Уборщица, з/п 18000 руб.
• Медсестра, ночные дежурства
• Медсестра процедурная
• Медсестра в хирургический стационар
Резюме высылать lbosih@yandex.ru
т. 8-913-957-95-69