Успенский пост-2021: дата начала и конца. Календарь питания по дням

Ежегодно перед празднованием 28 августа великого праздника Успения Богородицы для верующих устанавливается двухнедельный строгий Успенский пост, позволяющий им как следует приготовиться к празднованию этого большого торжества.
Празднование Успения всегда осуществляется 28 августа, а Успенский пост установлен с 14 по 27 августа включительно. Даты поста и праздник являются непреходящими.
Пост является таким же строгим, как и Великий пост, но не таким продолжительным. Соблюдение поста в части пищевых ограничений должно определяться каждому по его силам.
Определить меру поста для себя каждый должен сам. Если для вас затруднительно понять, что вам можно, а что нельзя, попробуйте посоветоваться предварительно с вашим духовным наставником, а если его нет, то со священнослужителем церкви. Обязательно стоит учитывать ваше состояние здоровья. Если ваш врач советует вам не придерживаться пищевых ограничений, то лучше этого не делать.
Поскольку пост заключается не только в том, чтобы ограничивать себя в каких-то продуктах питания, но и в том, чтобы качественно поработать над своей душой, вы можете больше молиться, делать больше добрых дел, заниматься благотворительностью и так далее. Можно отказаться от телевизора или интернета, или сократить время пребывания в сети. Пост -это ограничение с целью смирения своих телесных страстей.
Календарь Успенского поста по дням
Во время Успенского поста всегда отмечается праздник Преображения Господня. Он наступает 19 августа, а в народе иначе называется яблочным спасом. В этот день разрешено послабление - можно есть блюда из рыбы.