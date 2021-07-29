Россиянин на электросамокате сбил мальчика: Какое наказание он понес за тяжелые травмы?
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Россиянин на электросамокате сбил мальчика: Какое наказание он понес за тяжелые травмы?

11:37:347/29/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Ребенка срочно госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего было возбуждено уголовное дело. На суде подсудимый полностью признал свою вину.

Движение самокатов ограничили

28 июля 50-летнего жителя Санкт-Петербурга Валерия Зюзина, сбившего в начале июня на электросамокате ребенка в парке города, суд приговорил к 300 часам обязательных работ.

- Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Суд также взыскал в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба городских судов.

1 июня 2021-го года Зюзин ехал на самокате в Колпинском парке на острове Чухонка в Санкт-Петербурге и столкнулся с маленьким ребенком. В результате чего мальчик упал и ударился головой об асфальт. Ребенка срочно госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего было возбуждено уголовное дело. На суде подсудимый полностью признал свою вину.

Повторение аналогичных случаев привело к массовым проверкам в компаниях по аренде электросамокатов, а также к возбуждению уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СК возбудил минимум шесть уголовных дел о причинении вреда.

Такие действия привели к соглашению с кикшеринговыми компаниями ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч.

Стоит отметить, что подобные аварии происходили также в Новосибирской области. Напомним, в результате наезда 9 июня на шестилетнего ребенка, завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. У ребенка был зафиксирован открытый перелом ноги.

После череды событий, в Новосибирске, по поручению мэра Анатолия Локтя был разработан проект соглашения, регулирующий работу сервисов проката электросамокатов.

В связи с этим, на территории города появились запретные места для движения самокатов. В частности, к ним относятся территории парков культуры и отдыха за исключением велодорожек. А скорость транспорта не должна превышать 10 км/ч.

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