Новое отделение Почты России в Микрорайоне Бердска откроют в доме быта "Черемушки" до конца 2021 года
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Новое отделение Почты России в Микрорайоне Бердска откроют в доме быта "Черемушки" до конца 2021 года

11:16:017/29/2021Фото: realty-berdsk.ru
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"Процесс согласования и строительных работ займет не больше полугода. Новое помещение мы нашли без участия городской администрации", - рассказала руководитель направления по внешним коммуникациям МР Сибирь «Почта России» Галина Гордеенко.

Почту откроют в течение полугода

Стало известно, когда в Микрорайоне бердска откроется отделение Почты России. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала руководитель направления по внешним коммуникациям МР Сибирь
«Почта России» Галина Гордеенко сегодня, 29 июля.

На сегодняшний день есть договоренность об аренде помещения на первом этаже дома быта «Черемушки». Договор с собственником предусматривает обустройство отдельной входной группы.

- Мы надеемся, что процесс согласования и строительных работ займет не больше полугода. Новое помещение мы нашли без участия городской администрации. Мы договорились об аренде помещения для почтового отделения с домом быта «Черемушки» по адресу: г. Бердск, Микрорайон 71,Э - отметила Галина Вячеславовна в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".

Планируется, что жителей Микрорайона будут обслуживать один начальник отделения, два его заместителя, пять операторов и шесть почтальонов. Площадь нового помещения почти 71 кв. м. В нем мы разместим 4 операционных окна и 6 доставочных участков. Это столько же, сколько было в прежнем помещении. Предварительный договор на аренду помещения по адресу: г. Бердск, Микрорайон, 71, заключен с ООО “Мираж”.

Стоит отметить, что по состоянию на 29 июля в Бердске работают шесть отделений "Почты России". Ниже называем их адреса и график работы.

1) 633000, г. Бердск, ул. Новосибирская, д. 18. Работает пн-пт 08.00-20.00 перерыв 13-14, сб 9.00-18.00 перерыв 13-14, вс – выходной.

2) 633010, г. Бердск, ул. Ленина, д. 67. До 1 октября работает по временному режиму: пн-пт 9.00-19.00 без перерыва, сб. 9.00-18.00 без перерыва, вс – выходной.

3) 633011, г. Бердск, ул. Попова, д. 1. До 30 сентября работает по временному режиму: пн-пт 11.00-19.00 перерыв 13-14, сб 11.00-18.00 перерыв 13-14, вс – выходной.

4) 633003, г. Бердск, ул. Красноармейская, д. 4. До 1 сентября работает по временному режиму: пн, вт, чт, пт 10.00-19.00 перерыв 13-14, сб 10.00-17.00 перерыв 13-14. Ср, вс – выходной.

5) 633004, г. Бердск, ул. Пушкина, д. 175. До 1 сентября работает по временному режиму: пн, вт, чт, пт 10.00-19.00 перерыв 13-14, сб 10.00-17.00 перерыв 13-14. Ср, вс – выходной.

6) 633009, г. Бердск, ул. Пушкина, д. 175. До 1 сентября работает по временному режиму: пн-пт 11.00-19.00 перерыв 13-14, сб 10.00-17.00 перерыв 13-14, вс – выходной.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще летом 2020 года почтовое отделение №9 из здания в Микрорайоне, где находится и компания ТВК, перенесли на ул. Пушкина, 175. Это на другом конце города. С тех пор, чтобы отправить письмо или получить посылку жители Микрорайона вынуждены ехать в центр Бердска. Девятое отделение было рассчитано на 33 тыс. жителей Микрорайона. Но разрушающееся кирпичное здание признали аварийным.

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Почта Россииотделение в Микрорайонедом быта "Черемушки"
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