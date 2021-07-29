Компания молодых людей устроила стрельбу около площади Маркса в Новосибирске
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Компания молодых людей устроила стрельбу около площади Маркса в Новосибирске

11:53:027/29/2021Фото: Инцидент Новосибирск
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Полиция начала проверку по данному факту.

Стрельбу устроили на площади Маркса

Вчера, 28 июля в центре левобережья Новосибирска произошло серьезное ЧП. Там группа молодых людей устроила стрельбу. Очевидцы сообщают, что между парнями произошел конфликт.

- На Маркса была перестрелка, выстрел был из машины «Мерседес» в парня на остановке «Версаль». Между ними был какой-то конфликт, — цитирует паблик «Инцидент.Новосибирск» очевидца.

Так свидетели сообщают, что пострадавшего от пули парня затащили в машину.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что «по факту якобы стрельбы» проводится проверка. Полиция устанавливает пострадавшего и всех причастных.

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