Компания молодых людей устроила стрельбу около площади Маркса в Новосибирске

Вчера, 28 июля в центре левобережья Новосибирска произошло серьезное ЧП. Там группа молодых людей устроила стрельбу. Очевидцы сообщают, что между парнями произошел конфликт.
- На Маркса была перестрелка, выстрел был из машины «Мерседес» в парня на остановке «Версаль». Между ними был какой-то конфликт, — цитирует паблик «Инцидент.Новосибирск» очевидца.
Так свидетели сообщают, что пострадавшего от пули парня затащили в машину.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что «по факту якобы стрельбы» проводится проверка. Полиция устанавливает пострадавшего и всех причастных.