"Русские амфибии" придумали уникальную лодку для спасателей Бердска
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"Русские амфибии" придумали уникальную лодку для спасателей Бердска

12:18:337/29/2021Фото: «Аварийно-спасательная служба НСО» в соцсети «ВКонтакте»
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Она сможет поступить в использование уже после испытаний.

Уникальную лодку изобрели бердские спасатели

В Бердске сотрудники конструкторского бюро «Русские амфибии» изготовили лодки предложенной спасателями комплектации. Об этом сообщают в паблике Аварийно-спасательной службы региона в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что лодка небольшая, она предназначена для проведения поисково-спасательных работ, а также водолазных и других аварийно-спасательных работ. Испытания новой лодки продлятся со 2 по 6 августа. В эти дни у спасателей пройдут ежегодные учебно-тренировочные сборы на реке Бердь в районе села Берёзово. Если в процессе эксплуатации лодка не вызовет нареканий, спасатели продолжат взаимодействие с бердскими конструкторами для улучшения технического оснащения службы новейшими транспортными средствами.

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