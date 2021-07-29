"Русские амфибии" придумали уникальную лодку для спасателей Бердска

В Бердске сотрудники конструкторского бюро «Русские амфибии» изготовили лодки предложенной спасателями комплектации. Об этом сообщают в паблике Аварийно-спасательной службы региона в соцсети «ВКонтакте».
Отметим, что лодка небольшая, она предназначена для проведения поисково-спасательных работ, а также водолазных и других аварийно-спасательных работ. Испытания новой лодки продлятся со 2 по 6 августа. В эти дни у спасателей пройдут ежегодные учебно-тренировочные сборы на реке Бердь в районе села Берёзово. Если в процессе эксплуатации лодка не вызовет нареканий, спасатели продолжат взаимодействие с бердскими конструкторами для улучшения технического оснащения службы новейшими транспортными средствами.