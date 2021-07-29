Администрация, уберите сломанное дерево на ул. Свердлого, 7

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Елена:
Администрация, уберите, пожалуйста сломанное дерево на ул. Свердлого, 7. А то вдруг упадёт на кого-нибудь.
А то вдруг упадёт на кого-нибудь.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Елена:
Администрация, уберите, пожалуйста сломанное дерево на ул. Свердлого, 7. А то вдруг упадёт на кого-нибудь.
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