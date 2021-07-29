Что обязательно нужно сделать в день Марины Огненной 30 июля 2021 года?
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Что обязательно нужно сделать в день Марины Огненной 30 июля 2021 года?

2:20:497/29/2021Фото: pixabay
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В песке в этот день было принято искать "Перуновы стрелы". Они образовывались тогда, когда молния била в песок, из-за чего песок плавился и получались своего рода стеклянные трубки, которые напоминали стрелы.

молния
Верили, что молния в этот день посылается царем морским

Народно-христианский праздник Марина Огненная, в честь почитания в храмах святой Марины Антиохийской отмечается ежегодно 30 июля. В этот день в небе часто мелькали огненные сполохи или молнии, потому день так и прозвали. Люди считали Марину дочерью морского царя. которая сбежала из моря  жить на землю. А морской царь сильно на нее рассердился и теперь, посылая на землю огненные стрелы (молнии) пытается наказать дочь.

Чаще всего молнии в этот день были без грома, а значит дожди не проливались. В песке в этот день было принято искать "Перуновы стрелы". Они образовывались тогда, когда молния била в песок, из-за чего песок плавился и получались своего рода стеклянные трубки, которые напоминали стрелы. Они очень ценились. Их были готовы скупить знахари и чародеи, потому что считали их обладающими невероятной энергией и очень мощной силой, способной защитить человека от самых темных сил. За такие стрелы предлагали огромные деньги.

Обязательно в этот день заряжали домашний текстиль, одежду и постельное бельё энергией молний. Для этого ночью, если на небе были всполохи молний, на улице развешивали бельё и оставляли его на всю ночь. Утром вещи складывали, прокладывали между ними траву мяты или лаванды и надевали только тогда, когда нужна была особая поддержка высших сил.

Рыбаки в эту ночь выставляли на улицу свои удочки, чтобы они также зарядились энергией молнии. Верили, что на такие удочки можно будет поймать больше рыбы. Несмотря на такие интересные обряды, самим людям запрещалось смотреть на эти молнии, потому что был риск ослепнуть.

Обязательно на сегодняшнем столе должны были присутствовать блюда из рыбы или морепродуктов. Сны, приснившиеся в ночь с 29 на 30 июля считались вещими и исполнялись в течение 30 дней.

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