Россиянка избила палкой двух детей и полицейскую

В Питере Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую подозревают в преступлениях по следующим статьям - 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст.213 УК РФ (хулиганство). Как стало известно, все произошло 20 июля этого года. В этот день женщина напала на двух детей и избила их палкой. В это время мимо проходила сотрудница полиции, которая потребовала остановить избиение. Но в ответ женщина начала избивать и сотрудницу органов.
Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемую хотели отправить под арест. Но суд не согласился с доводами следствия.