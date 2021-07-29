Россиянка избила палкой двух детей и полицейскую
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Россиянка избила палкой двух детей и полицейскую

2:03:397/29/2021Фото: pixabay
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На нее завели уголовное дело и обвиняют сразу по двум статьям.

Местная жительница избила двоих детей и стража порядка

В Питере Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую подозревают в преступлениях по следующим статьям - 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст.213 УК РФ (хулиганство). Как стало известно, все произошло 20 июля этого года. В этот день женщина напала на двух детей и избила их палкой. В это время мимо проходила сотрудница полиции, которая потребовала остановить избиение. Но в ответ женщина начала избивать и сотрудницу органов.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемую хотели отправить под арест. Но суд не согласился с доводами следствия.

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