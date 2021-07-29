Полный православный календарь праздников в августе и сентябре 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Полный православный календарь праздников в августе и сентябре 2021 года

3:20:197/29/2021Фото: pixabay
0

Помимо этого в указанные два месяца нам предстоит выдержать один многодневный пост и два однодневных в честь праздников.

церковь
162 праздника отметят православные за 2 месяца

В августе и сентябре 2021 года православные отметят 4 великих двунадесятых праздника: Успение Пресвятой Богородицы - 21 сентября, Преображение Господне 19 августа, Рождество Пресвятой Богородицы - 21 сентября и Воздвижение Креста Господня - 27 сентября.

Примечательно, что в этот период произойдет окончание церковного календарного года. Все двунадесятые праздники посвящены основным событиям жизни Богородицы и Иисуса Христа - своеобразная хронология событий наблюдается в течение года. Начинается православный календарный год с Рождения Богородицы и оканчивается Ее Успением.

Помимо этого в указанные два месяца нам предстоит выдержать один многодневный пост и два однодневных в честь праздников.

14-дневный Успенский пост установлен накануне празднования Успения - с 14 августа по 27 августа, затем будет пост 11 сентября в честь праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи и 27 сентября в празднование Воздвижения Креста Господня.

Всего в эти два месяца будет 162 праздника и памятных дат, посвященных разным святым.

Август

1 августа

Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
Преподобной Макрины Каппадокийской
Благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского
Преподобного Паисия Печерского
Блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (во Святом Крещении Евфросинии), Сербских
Преподобного Дия Константинопольского

2 августа

Пророка Илии
Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена
Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена

3 августа

Преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его
Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских

4 августа

Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
Преподобного Корнилия Переяславского
Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского

5 августа

Почаевской иконы Божией Матери
Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников

6 августа

Мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида)
Мученицы Христины Тирской
Преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита

7 августа

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской
Преподобного Макария Желтоводского, Унженского

8 августа

Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских
Преподобного Моисея Угрина, Печерского
Преподобномученицы Параскевы Римской

9 августа

Великомученика и целителя Пантелеимона
Преподобного Германа Аляскинского
Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского

10 августа

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)
Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов

11 августа

Преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов
Мученика Каллиника Киликийского
Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских
Мученицы Серафимы девы

12 августа

Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника
Мученика Иоанна Воина
Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого

13 августа

Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня
Праведного Евдокима Каппадокиянина
Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских

14 августа

Успенский пост 1 день
Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара

15 августа

Успенский пост 2 день
Перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива
Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

16 августа

Успенский пост 3 день
Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца
Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста

17 августа

Успенский пост 4 день
Семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия,Ексакустодиана (Константина) и Антонина

18 августа

Успенский пост 5 день
Предпразднство Преображения Господня
Мученика Евсигния Антиохийского

19 августа

Преображение Господне
Успенский пост 6 день

20 августа

Успенский пост 7 день
Попразднство Преображения Господня
Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского
Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его
Преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского
Преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского

21 августа

Успенский пост 8 день
Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
Святителя Емилиана, епископа Кизического

22 августа

Успенский пост 9 день
Собор Соловецких святых
Апостола Матфия

23 августа

Успенский пост 10 день
Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских
Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского

24 августа

Успенский пост 11 день
Священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона
Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских
Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского

25 августа

Успенский пост 12 день
Преподобномучеников Белогорских
Мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними

26 августа

Успенский пост 13 день
Отдание праздника Преображения Господня
Преподобного Максима Исповедника
Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского
Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

27 августа

Успенский пост 14 день
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Пророка Михея (из 12-ти пророков)
Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского

28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

29 августа

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
Мученика Диомида врача

30 августа

Священномученика Мирона Кизического, пресвитера
Преподобного Алипия, иконописца Печерского

31 августа

Преподобного Иоанна Рыльского
Мучеников Флора и Лавра

Сентябрь

1 сентября

Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников
Святителя Питирима, епископа Великопермского

2 сентября

Пророка Самуила

3 сентября

Апостола от 70-ти Фаддея
Мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта
Преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита

4 сентября

Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих

5 сентября

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
Мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского)

6 сентября

Священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова
Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца
Преподобного Арсения Комельского, игумена

7 сентября

Перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила)
Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского

8 сентября

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Мученика Адриана и мученицы Наталии

9 сентября

Преподобного Пимена Великого
Преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских

10 сентября

Преподобномучеников Казанских
Преподобного Моисея Мурина, иеромонаха
Собор преподобных отцов Киево-Печерских
Обретение мощей преподобного Иова Почаевского, игумена
Преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского

11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи

12 сентября

Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского
Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских
Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского (в схиме Алексия)
Преподобного Александра Свирского

13 сентября

Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы

14 сентября

Начало индикта – церковное новолетие
Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской
Мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона, учителя их

15 сентября

Мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины
Святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского
Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских

16 сентября

Священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия
Преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого
Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца

17 сентября

Собор Воронежских святых
Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского
Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы
Пророка Моисея Боговидца

18 сентября

Пророка Захарии и праведной Елисаветы
Преподобномученика Афанасия Брестского, игумена
Убиение благоверного князя Глеба (во Святом Крещении Давида)

19 сентября

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссех)
Мучеников Евдоксия, Зинона и Макария

20 сентября

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы
Мученика Созонта Помпеольского (Киликийского)
Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского
Преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца
Преподобного Серапиона Псковского

21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы
Почаевской иконы Божией Матери

22 сентября

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы
Праведных Богоотец Иоакима и Анны
Мученика Севериана Севастийского
Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца
Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского

23 сентября

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
Преподобного Павла Послушливого, Печерского
Преподобного Иоасафа Каменского (в миру князя Андрея Вологодского), чудотворца Спасокубенского

24 сентября

Преподобной Феодоры Александрийской Младшей
Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
Преподобного Силуана Афонского

25 сентября

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
Священномученика Автонома Италийского, епископа
Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского)

26 сентября

Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее)
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Священномученика Корнилия Сотника, епископа

27 сентября

Воздвижение Креста Господня
Преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

28 сентября

Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Великомученика Никиты Готфского

29 сентября

Великомученицы Евфимии Всехвальной
Святителя Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца

30 сентября

Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Источник: my-calend

Девятилетний вундеркинд: Алиса сдала вступительные экзамены в МГУ
Грустная новость о Макsим: проблемы уже с сердцем и правым легким
Климатолог предрёк затопление двух городов России
Критиков парада ко Дню ВМФ РФ поставили на место одной фразой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Широков смело и нелестно высказался о Прокловой
С какой просьбой обратились крымские татары к Турции
Всего одна фраза: Чехия поставила на место критиков парада в РФ
Как отреагировал генерал на слова Зеленского о Путине
праздникиправославные праздникикалендарь праздниковцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы будете держать Успенский пост?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На Аляске объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 8 баллов
3:01:07 7/29/2021
На Аляске объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 8 баллов
Бердск"Я слышала из палат крики, стоны. Кричали от боли и страха": Честные признания пациентки ковидного госпиталя Бердска Елены Пономаревой
2:49:59 7/29/2021
"Я слышала из палат крики, стоны. Кричали от боли и страха": Честные признания пациентки ковидного госпиталя Бердска Елены Пономаревой
В Новосибирске пьяная убила знакомого за домогательства и спрятала мертвеца в шкаф
2:34:00 7/29/2021
В Новосибирске пьяная убила знакомого за домогательства и спрятала мертвеца в шкаф
БердскВозле лифта на женщину с ребенком набросился агрессивный пес в Новосибирске. Смотрите видео
2:22:29 7/29/2021
Возле лифта на женщину с ребенком набросился агрессивный пес в Новосибирске. Смотрите видео
Что обязательно нужно сделать в день Марины Огненной 30 июля 2021 года?
2:20:49 7/29/2021
Что обязательно нужно сделать в день Марины Огненной 30 июля 2021 года?
Россиянка избила палкой двух детей и полицейскую
2:03:39 7/29/2021
Россиянка избила палкой двух детей и полицейскую
Во Владикавказе 10 полицейских приговорили к 56 годам колонии за пытки и убийство человека
1:58:50 7/29/2021
Во Владикавказе 10 полицейских приговорили к 56 годам колонии за пытки и убийство человека
БердскГорожане прорубили в заборе вдоль железной дороги Бердска шесть дыр. Как иначе сэкономить шесть минут и не погибнуть, решают РЖД и власть
1:55:56 7/29/2021
Горожане прорубили в заборе вдоль железной дороги Бердска шесть дыр. Как иначе сэкономить шесть минут и не погибнуть, решают РЖД и власть
Спортсменка из Новосибирска София Позднякова получит за победу на Олимпиаде в Токио 8 млн рублей
1:35:10 7/29/2021
Спортсменка из Новосибирска София Позднякова получит за победу на Олимпиаде в Токио 8 млн рублей
Безумная магнитная буря августа 2021: Даты сильнейших вспышек на Солнце
1:20:43 7/29/2021
Безумная магнитная буря августа 2021: Даты сильнейших вспышек на Солнце