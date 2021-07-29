Полный православный календарь праздников в августе и сентябре 2021 года

В августе и сентябре 2021 года православные отметят 4 великих двунадесятых праздника: Успение Пресвятой Богородицы - 21 сентября, Преображение Господне 19 августа, Рождество Пресвятой Богородицы - 21 сентября и Воздвижение Креста Господня - 27 сентября.
Примечательно, что в этот период произойдет окончание церковного календарного года. Все двунадесятые праздники посвящены основным событиям жизни Богородицы и Иисуса Христа - своеобразная хронология событий наблюдается в течение года. Начинается православный календарный год с Рождения Богородицы и оканчивается Ее Успением.
Помимо этого в указанные два месяца нам предстоит выдержать один многодневный пост и два однодневных в честь праздников.
14-дневный Успенский пост установлен накануне празднования Успения - с 14 августа по 27 августа, затем будет пост 11 сентября в честь праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи и 27 сентября в празднование Воздвижения Креста Господня.
Всего в эти два месяца будет 162 праздника и памятных дат, посвященных разным святым.
Август1 августа
Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
Преподобной Макрины Каппадокийской
Благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского
Преподобного Паисия Печерского
Блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (во Святом Крещении Евфросинии), Сербских
Преподобного Дия Константинопольского
2 августа
Пророка Илии
Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена
Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена
3 августа
Преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его
Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских
4 августа
Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
Преподобного Корнилия Переяславского
Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского
5 августа
Почаевской иконы Божией Матери
Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников
6 августа
Мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида)
Мученицы Христины Тирской
Преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита
7 августа
Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской
Преподобного Макария Желтоводского, Унженского
8 августа
Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских
Преподобного Моисея Угрина, Печерского
Преподобномученицы Параскевы Римской
9 августа
Великомученика и целителя Пантелеимона
Преподобного Германа Аляскинского
Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского
10 августа
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)
Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов
11 августа
Преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов
Мученика Каллиника Киликийского
Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских
Мученицы Серафимы девы
12 августа
Апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника
Мученика Иоанна Воина
Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого
13 августа
Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня
Праведного Евдокима Каппадокиянина
Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских
14 августа
Успенский пост 1 день
Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара
15 августа
Успенский пост 2 день
Перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива
Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
16 августа
Успенский пост 3 день
Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца
Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста
17 августа
Успенский пост 4 день
Семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия,Ексакустодиана (Константина) и Антонина
18 августа
Успенский пост 5 день
Предпразднство Преображения Господня
Мученика Евсигния Антиохийского
19 августа
Преображение Господне
Успенский пост 6 день
20 августа
Успенский пост 7 день
Попразднство Преображения Господня
Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского
Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его
Преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского
Преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского
21 августа
Успенский пост 8 день
Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
Святителя Емилиана, епископа Кизического
22 августа
Успенский пост 9 день
Собор Соловецких святых
Апостола Матфия
23 августа
Успенский пост 10 день
Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских
Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского
24 августа
Успенский пост 11 день
Священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона
Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских
Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского
25 августа
Успенский пост 12 день
Преподобномучеников Белогорских
Мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними
26 августа
Успенский пост 13 день
Отдание праздника Преображения Господня
Преподобного Максима Исповедника
Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского
Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
27 августа
Успенский пост 14 день
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Пророка Михея (из 12-ти пророков)
Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского
28 августа
Успение Пресвятой Богородицы
29 августа
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
Мученика Диомида врача
30 августа
Священномученика Мирона Кизического, пресвитера
Преподобного Алипия, иконописца Печерского
31 августа
Преподобного Иоанна Рыльского
Мучеников Флора и Лавра
Сентябрь1 сентября
Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников
Святителя Питирима, епископа Великопермского
2 сентября
Пророка Самуила
3 сентября
Апостола от 70-ти Фаддея
Мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта
Преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита
4 сентября
Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих
5 сентября
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
Мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского)
6 сентября
Священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова
Перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца
Преподобного Арсения Комельского, игумена
7 сентября
Перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила)
Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского
8 сентября
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Мученика Адриана и мученицы Наталии
9 сентября
Преподобного Пимена Великого
Преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских
10 сентября
Преподобномучеников Казанских
Преподобного Моисея Мурина, иеромонаха
Собор преподобных отцов Киево-Печерских
Обретение мощей преподобного Иова Почаевского, игумена
Преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского
11 сентября
Усекновение главы Иоанна Предтечи
12 сентября
Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского
Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских
Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского (в схиме Алексия)
Преподобного Александра Свирского
13 сентября
Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы
14 сентября
Начало индикта – церковное новолетие
Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской
Мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона, учителя их
15 сентября
Мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины
Святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского
Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских
16 сентября
Священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия
Преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого
Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца
17 сентября
Собор Воронежских святых
Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского
Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы
Пророка Моисея Боговидца
18 сентября
Пророка Захарии и праведной Елисаветы
Преподобномученика Афанасия Брестского, игумена
Убиение благоверного князя Глеба (во Святом Крещении Давида)
19 сентября
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссех)
Мучеников Евдоксия, Зинона и Макария
20 сентября
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы
Мученика Созонта Помпеольского (Киликийского)
Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского
Преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца
Преподобного Серапиона Псковского
21 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы
Почаевской иконы Божией Матери
22 сентября
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы
Праведных Богоотец Иоакима и Анны
Мученика Севериана Севастийского
Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца
Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского
23 сентября
Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
Преподобного Павла Послушливого, Печерского
Преподобного Иоасафа Каменского (в миру князя Андрея Вологодского), чудотворца Спасокубенского
24 сентября
Преподобной Феодоры Александрийской Младшей
Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
Преподобного Силуана Афонского
25 сентября
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
Священномученика Автонома Италийского, епископа
Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского)
26 сентября
Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее)
Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Священномученика Корнилия Сотника, епископа
27 сентября
Воздвижение Креста Господня
Преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
28 сентября
Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Великомученика Никиты Готфского
29 сентября
Великомученицы Евфимии Всехвальной
Святителя Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца
30 сентября
Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Источник: my-calend