В Новосибирске пьяная убила знакомого за домогательства и спрятала мертвеца в шкаф

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в чудовищном преступлении – убийстве знакомого. Как выяснило следствие, женщина отмечала Новый год в компании сожителя и его друга. В какой-то момент возлюбленный ушел спать, а она осталась наедине с его товарищем. Тот не упустил возможность и начал приставать к ней, склоняя к близости. Пьяной женщине это не понравилось и она схватилась за нож и нанесла пять ударов в грудь и живот.
После она завернула труп в материал для натяжных потолков, спрятала в шкаф и уснула. А после обо всем рассказала своему возлюбленному. Он и сообщил обо всем в полицию.
На днях прошел суд. Ей назначили 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима.