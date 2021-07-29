На Аляске объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 8 баллов
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На Аляске объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 8 баллов

3:01:077/29/2021Фото: pixabay
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28 июля еще одно землетрясение зафиксировали возле побережья Перу.

Угрозу цунами объявили на Аляске

Жителям Аляски объявили экстренное предупреждение – на штат надвигается цунами после землетрясения магнитудой 8,1 балла. Об этом 29 июля сообщает центр по предупреждению о цунами США (NWS).

- Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске, — говорится в сообщении NWS на его официальной странице в соцсети Twitter.

Отметим, что ранее в Геологической службе США (USGS) сообщили, что магнитуда землетрясения на Аляске составила 7,3.
Кстати, вчера, 28 июля, недалеко от Перу в Тихом океане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 баллов.

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