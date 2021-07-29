На Аляске объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 8 баллов

Жителям Аляски объявили экстренное предупреждение – на штат надвигается цунами после землетрясения магнитудой 8,1 балла. Об этом 29 июля сообщает центр по предупреждению о цунами США (NWS).
- Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске, — говорится в сообщении NWS на его официальной странице в соцсети Twitter.
Отметим, что ранее в Геологической службе США (USGS) сообщили, что магнитуда землетрясения на Аляске составила 7,3.
Кстати, вчера, 28 июля, недалеко от Перу в Тихом океане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 баллов.