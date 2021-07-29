Российский пловец Климент Колесников завевал бронзовую медаль на Олимпийский играх в Токио 2021

Российский спортсмен Климент Колесников занял третье место и завоевал бронзовую медаль летних Олимпийски игр в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем. Первое место в этом состязании занял американский спортсмен Кейлеб Дрессел. Серебряным призёром стал австралиец Кайл Челмерс.
Напомним, Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса их решили перенести. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.