Мадина Таймазова со страшной гематомой завоевала первую для России медаль в дзюдо
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Мадина Таймазова со страшной гематомой завоевала первую для России медаль в дзюдо

4:16:167/29/2021Фото: скрин с видео
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Глаз у спортсменки практически не открывался, но она сражалась до последнего.

Таймазова продолжала сражаться, несмотря не гематому

Героиня вчерашнего дня на Олимпиаде в Токио - дзюдоистка Мадина Таймазова. Она провела два марафонских поединка, получила страшную гематому над глазом, но сражалась до последнего. Отметим, что в этом году особых успехов у России в дзюдо нет.

22-летняя Таймазова не была фаворитом в категории до 70 кг. Но быстро вышла в 1/8 финала – там и начался сюжет, который захватил внимание. В самом начале поединка с цепкой Марией Портелой из Бразилии россиянка получила повреждение – соперница задела бровь Таймазовой, и в течение схватки над правым глазом Мадины росла большая гематома. Она не сразу заметила повреждение – несколько раз проморгалась и ринулась дальше в бой. Поединок продолжался рекордно продолжительное время. В итоге, он закончился победой российской спортсменки.

После этого россиянка встретилась еще с несколькими соперниками, несмотря на страшно распухший глаз и даже успела потерять сознание. Но в итоге, она завоевала первую медаль для России в дзюдо – бронзовую.

- Я выходила бороться до конца, это был мой долг. Идти и оставить те силы, которые есть. Если бы мне перед Олимпиадой сказали, что будет бронза, я бы сказала: а можно золото? Я максимально сконцентрировалась на схватке и сопернице, не обращала внимание на боль. Думаю, что завтра будет болеть все, - сказала Таймазова.

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