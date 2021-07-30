Суперважный жизненный урок ожидает трех знаков зодиака с 29 июля по 5 августа 2021 года

Это обращается ко всем великим коммуникаторам: приготовьтесь есть свои слова.
Три знака зодиака получат важный жизненный урок, в то время как Вершина в Близнецах входит в фазу критического градуса.
С 28 июля по 5 августа 2021 года больше всего пострадают Телец, Близнецы и Весы, пишет yourtango.com.
Когда Вершина, или, скорее, «третий угол», наблюдаемый в Западном полушарии, становится заметной в пределах знака Зодиака, особенно знака Близнецов, нам лучше пригнуться и укрыться.
Вершина в Близнецах - пик разрушителя; это своего рода астрологическое событие, которое может повлиять на людей, заставляя их поступать неправильно, при этом думая, что они делают правильный выбор. С 29 июля по 5 августа мы увидим, как много глупостей всплывет на поверхность.
И почему такой крик «великим коммуникаторам»? Поскольку Близнецы управляют общением, и под влиянием Вершины мы неизбежно увидим, как много дезинформации передается за правду.
Вершина в Близнецах означает, что мы собираемся усвоить очень глубокие жизненные уроки - трудный путь. На какие знаки этот транзит повлияет больше всего?
Знаки зодиака, которые усвоили важный жизненный урок во время Вершины в Близнецах с 29 июля по 5 августа 2021 года:
Телец (20 апреля - 20 мая)
Готовы стать смиренными, Телец? Послушайте, это не похоже на то, что вселенная приготовила это для вас, это то, что Вершина в Близнецах не хочет, чтобы вы продолжали идти так же, как и раньше, не получив сначала прямого урока.
Суровая часть состоит в том, что у вас действительно все хорошо - вы так много работали, чтобы стать умным и интуитивным; вы заслужили право называть себя «экспертом», пока, конечно, не докажете, что вы неправы, публично и, вероятно, унизительным образом.
Примером может быть: вы чему-то научились. Вы выучите это хорошо, но не так хорошо. Вы берете свои знания об этом и притворяетесь экспертом в этом вопросе, а затем кто-то бросает вызов вашему опыту и в итоге превращает вас в дурака. Привет, урок смирения.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Никто не знает, как испортить общение, как вы, что иронично, потому что ваша правящая планета, Меркурий, управляет речью. Вот как это происходит, Гембо ... ты собираешься посетить какое-то общественное собрание, на котором спикер читает лекцию.
Затем, бум - все это обрушивается на вас. Вы были неправы, они были правы, и теперь вы сделали себя изгоем группы. Вам действительно нравится быть с другими людьми, и вы действительно хотите, чтобы они нравились вам, но этот ваш высокомерный, легкомысленный шаг вот-вот поместит вас в список «людей, которых мы стараемся избегать».
Весы (23 сентября - 22 октября)
Что людям нравится твое мастерство? Это может оказаться в списке вещей, которые вы слишком стараетесь сделать. Вершина в Близнецах нарушит ваш естественно успешный способ общения с людьми, заставив вас казаться напористым, эгоистичным и непослушным.
У вас прекрасные намерения, но, похоже, никого это не волнует, потому что они просто не хотят быть довольными кем-то, кто, кажется, одержим желанием угодить людям. Другими словами, Весы, вы имеете в виду хорошее, но иногда вы настаиваете на этом, и во имя сохранения мира вы можете начать войну.
Помните, этот Vertex влияет на общение, и вы прекрасно владеете словами ... но вы можете быть менее чем золотым, когда дело доходит до чтения социальных очередей, а этот говорит: «Не торопитесь, Весы».