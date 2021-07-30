По погоде 30 июля в Бердске можно узнать о дождливой осени
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29.07
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По погоде 30 июля в Бердске можно узнать о дождливой осени

6:30:097/30/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Температура воздуха ночью +9, +14°С местами до +16°С, днём +21, +26 °С.

Ветер северо-западный 4-9 м/с, днём местами порывы до 16 м/с
Ветер северо-западный 4-9 м/с, днём местами порывы до 16 м/с

Метеорологическая обстановка на 30 июля в Бердске от МЧС: переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днём местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°С местами до +16°С, днём +21, +26 °С.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 30.07 – 02.08 сохранится высокая пожароопасность (4 класса).

Народный праздник Марина Лазоревая отмечается 30 июля 2021 года

Традиции и обряды
Люди молятся святой Марине при разных болезнях, просят о спасении полей от молний.

В этот день и в два последующих люди наблюдают за погодой. По ней предсказывают, какой будет осень – теплой и сухой или холодной и дождливой.

Завершают заготовку сена.

Готовят морские блюда – из водорослей, рыбы, крабов.

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29.07
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