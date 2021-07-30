По погоде 30 июля в Бердске можно узнать о дождливой осени

Метеорологическая обстановка на 30 июля в Бердске от МЧС: переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днём местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°С местами до +16°С, днём +21, +26 °С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 30.07 – 02.08 сохранится высокая пожароопасность (4 класса).
Народный праздник Марина Лазоревая отмечается 30 июля 2021 года
Традиции и обряды
Люди молятся святой Марине при разных болезнях, просят о спасении полей от молний.
В этот день и в два последующих люди наблюдают за погодой. По ней предсказывают, какой будет осень – теплой и сухой или холодной и дождливой.
Завершают заготовку сена.
Готовят морские блюда – из водорослей, рыбы, крабов.