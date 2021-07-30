Это не бабушкин диабет 2 типа: какие серьезные осложнения диабета бывают у молодых людей

Почему поминать раньше даты можно, а позже - нельзя

Говорят, что поминать умершего надо в день его смерти, либо же за несколько дней до, но никак не после. В храме рассказали об особенностях поминального обряда и помогли разобраться, когда лучше всего поминать ушедших родственников.

Курьер Среда