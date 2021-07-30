Это не бабушкин диабет 2 типа: какие серьезные осложнения диабета бывают у молодых людей
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29.07
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Это не бабушкин диабет 2 типа: какие серьезные осложнения диабета бывают у молодых людей

4:30:137/30/2021Фото: pxhere.com
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Исследователи проследили за молодыми людьми, чтобы определить время потери гликемического контроля у участников, у которых в молодости развился диабет 2 типа.

сахар, глюкометр
В исследовании основное внимание уделялось осложнениям диабета 2 типа у молодых людей

Фил Зейтлер, доктор медицинских наук, лечит молодых людей с диабетом 2 типа более 20 лет. Он и группа исследователей опубликовали сегодня в Медицинском журнале Новой Англии статью об исследовании TODAY2 о долгосрочных осложнениях диабета 2 типа. («СЕГОДНЯ» означает «Варианты лечения диабета 2 типа у подростков и молодежи. Первая фаза исследования проводилась в 2004–2011 годах; вторая фаза - в 2011–2020 годах. В обоих исследованиях приняли участие более 550 участников со всей страны».

Цайтлер является председателем исследовательской группы СЕГОДНЯ, профессором педиатрии и эндокринологии в Медицинской школе Университета Колорадо и медицинским директором Центра педиатрических клинических и трансляционных исследований в Детской больнице Колорадо, расположенных на территории Медицинского университета Колорадо, пишет medicalxpress.com.

В исследовании TODAY2 основное внимание уделялось осложнениям диабета 2 типа у молодых людей. В целом исследователи наблюдали неуклонное снижение контроля уровня глюкозы в крови в течение 15 лет. Кроме того,

67% участников имели высокое кровяное давление
почти 52% имели дислипидемию или высокий уровень жира в крови
почти 55% страдали заболеванием почек
32% имели признаки нервной болезни.
51% страдали заболеваниями глаз.

Показатели не различались в зависимости от исходного распределения группы TODAY из исследования TODAY.

Кроме того, у некоторых участников была более высокая вероятность развития множественных осложнений с течением времени, при этом у 28% развились два или более в течение периода последующего наблюдения. Участники, которые принадлежали к расовым или этническим меньшинствам или у которых был высокий уровень глюкозы в крови, высокое кровяное давление и дислипидемия, подвергались более высокому риску развития осложнений.

Исследование показывает, что это заболевание не только влияет на молодежь и молодых людей в молодом возрасте, но также демонстрирует совокупность осложнений. У 80% участников были какие-то осложнения. У большинства было два, три и более осложнений.

«Для правительств, политиков и систем здравоохранения действительно критически важно быть готовыми к тому, что это означает с точки зрения использования медицинских услуг; лет потери продуктивности; потери жизней; воздействия на семьи; безработицы; а также прямых затрат - больших денег. будут потрачены на этих детей через диализ, лекарства, шунтирование сердца и многое другое », - говорит Цайтлер.

На вопрос, что он хочет, чтобы люди знали об этой болезни, Цейтлер отвечает: «Это не бабушкин диабет 2 типа».

Он объясняет: «Заболевание диабетом 2 типа в молодости связано с накоплением связанных с диабетом осложнений, таких как болезни глаз, почек, нервов и другие сопутствующие заболевания, такие как инсульты, болезни сердца, ампутации - и это происходит, по крайней мере, так же быстро, как и у взрослых. Возможно, быстрее».

И как бы невообразимо это могло показаться, подростки, у которых диагностирована болезнь и которые жили с ней 10–12 лет, перенесли инсульты, почечную недостаточность, сердечные приступы, ампутации пальцев ног и стоп - все в возрасте 20 лет.

Первоначальное исследование TODAY было разработано, чтобы изучить лучшие подходы к лечению: 1) метформин или 2) метформин плюс розиглитазон или 3) метформин плюс изменение образа жизни. Исследователи проследили за молодыми людьми, чтобы определить время потери гликемического контроля у участников, у которых в молодости развился диабет 2 типа. Гликемический контроль - это медицинский термин, обозначающий оптимальный уровень сахара в крови (глюкозы) у человека с сахарным диабетом.

На момент начала исследования в 2004 году диабет 2 типа был относительно недавно признанной проблемой среди подростков.

«Даже в то время было признано, что этот <диабет 2 типа> кажется более агрессивным у детей», - говорит Цайтлер. «Поскольку они собираются жить с этим дольше, мы хотим добиться хорошего <гликемического> контроля как можно раньше».

Исследователи обнаружили, что терапия только метформином была связана с устойчивым гликемическим контролем только у половины детей и подростков с диабетом 2 типа. Добавление второго фармакологического средства, но не интенсивное вмешательство в образ жизни, превосходило только метформин. Исследователи обнаружили, что участникам было очень трудно изменить свой образ жизни; многие жили в очень сложных домашних условиях.

В 2012 году Медицинский журнал Новой Англии опубликовал результаты этого первоначального исследования, которое считается вехой в развитии диабета 2 типа у молодых людей. Существующие в настоящее время руководящие принципы ведения типа 2 у молодежи основаны на результатах.

«Исследование было настолько фундаментальным, что сразу же превратилось в рекомендации по лечению», - говорит Рональд Сокол, доктор медицины, директор Колорадского института клинических и трансляционных наук (CCTSI). Педиатрический Центр клинических трансляционных исследований CCTSI в Детской больнице Колорадо сыграл решающую роль в проведении этих двух исследований, которые длились 15 лет.

Следующим шагом является создание новой когорты детей младшего возраста, чтобы понять, кто болеет диабетом 2 типа, для разработки целевых вмешательств. Цайтлер говорит: «Если мы хотим сделать какую-либо профилактику, мы должны лучше понимать, кто подвергается риску».

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