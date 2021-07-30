ПФР назвал срок рассмотрения заявления на выплату 12 284 рубля на детей

Семь самых мудрых знаков зодиака назвали астрологи Мудрые люди часто делятся своей мудростью с другими - иногда их совет принимается в том духе, в котором он был дан, а иногда нет. Вы должны быть достаточно проницательными, чтобы познать мудрость, когда вы ее слышите. Курьер Среда