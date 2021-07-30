ПФР назвал срок рассмотрения заявления на выплату 12 284 рубля на детей

Сроки рассмотрения заявлений на ежемесячные пособия будущим мамам и одиноким родителям могут занимать до 30 рабочих дней.
Пенсионный фонд продолжается прием заявлений на новые ежемесячные пособия для семей с небольшим доходом (для нашего региона - не выше 12 284 рубля на каждого члена семьи): одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет и будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, пишет pfr.gov.ru.
Напомним, что соответствующие заявления принимаются через портал госуслуг, а также по предварительной записи в клиентских службах ПФР.
Обращаем внимание, что если Вы подали заявление в электронном виде и допустили ошибку в нем или указали неполную информацию подавать повторное заявление не нужно. В этом случае Пенсионный фонд вернёт заявление на исправление и скорректировать его можно будет в Личном кабинете на портале госуслуг.
Также, в связи с поступающими вопросами от новосибирцев о сроках рассмотрения заявлений по двум новым выплатам информируем, что заявления могут рассматриваться до 30 рабочих дней. Это связано с тем, что Пенсионным фондом для определения права на выплаты проводится комплексная проверка нуждаемости, поэтому необходимо проверить ряд критериев, а именно доходы семьи заявителя, наличие недвижимости, транспорта и т.п. Для этого Пенсионным фондом направляются соответствующие запросы в другие государственные органы и ведомства.