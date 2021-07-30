ПФР назвал срок рассмотрения заявления на выплату 12 284 рубля на детей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

ПФР назвал срок рассмотрения заявления на выплату 12 284 рубля на детей

4:00:437/30/2021Фото: pxhere.com
0

Соответствующие заявления принимаются через портал госуслуг, а также по предварительной записи в клиентских службах ПФР.

мама, ребенок
Сроки рассмотрения заявлений на ежемесячные пособия будущим мамам и одиноким родителям могут занимать до 30 рабочих дней

Сроки рассмотрения заявлений на ежемесячные пособия будущим мамам и одиноким родителям могут занимать до 30 рабочих дней.

Пенсионный фонд продолжается прием заявлений на новые ежемесячные пособия для семей с небольшим доходом (для нашего региона - не выше 12 284 рубля на каждого члена семьи): одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет и будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, пишет pfr.gov.ru.

Напомним, что соответствующие заявления принимаются через портал госуслуг, а также по предварительной записи в клиентских службах ПФР.

Обращаем внимание, что если Вы подали заявление в электронном виде и допустили ошибку в нем или указали неполную информацию подавать повторное заявление не нужно. В этом случае Пенсионный фонд вернёт заявление на исправление и скорректировать его можно будет в Личном кабинете на портале госуслуг.

Также, в связи с поступающими вопросами от новосибирцев о сроках рассмотрения заявлений по двум новым выплатам информируем, что заявления могут рассматриваться до 30 рабочих дней. Это связано с тем, что Пенсионным фондом для определения права на выплаты проводится комплексная проверка нуждаемости, поэтому необходимо проверить ряд критериев, а именно доходы семьи заявителя, наличие недвижимости, транспорта и т.п. Для этого Пенсионным фондом направляются соответствующие запросы в другие государственные органы и ведомства.

Самый злопамятный и мстительный знак Зодиака: не пощадит никого
Шепелев перестал скрывать Платона: мальчик необыкновенный
«Гнилое сердце»: за что испанец разгромил Навку одной фразой
Не стало великого русского актера: скончался в больнице
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
По натуре своей злые: эти знаки Зодиака мстят за любую мелочь
Врач рассказала о мольбах умирающих пациентов c коронавирусом
Красавица Хаматова показала дочек: фото потрясло сеть
Девятилетний вундеркинд: Алиса сдала вступительные экзамены в МГУ
пособиявыплатысрокиодинокие родители
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам положена выплата?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

ПФР назвал срок рассмотрения заявления на выплату 12 284 рубля на детей
4:00:43 7/30/2021
ПФР назвал срок рассмотрения заявления на выплату 12 284 рубля на детей
Когда день матери в 2021 году: история, традиции и дата праздника
3:30:12 7/30/2021
Когда день матери в 2021 году: история, традиции и дата праздника
Ученые доказали, что соль влияет способность заводить детей
3:00:23 7/30/2021
Ученые доказали, что соль влияет способность заводить детей
Новую категорию пенсионеров-досрочников назвал Пенсионный фонд
2:30:22 7/30/2021
Новую категорию пенсионеров-досрочников назвал Пенсионный фонд
Как получить медотвод от привики ковид
2:00:21 7/30/2021
Как получить медотвод от привики ковид
Умирающего от жары дикого лосося сняли на видео
1:30:16 7/30/2021
Умирающего от жары дикого лосося сняли на видео
О редком побочном эффекте на лице у мужчин после вакцинации сообщили врачи
1:00:23 7/30/2021
О редком побочном эффекте на лице у мужчин после вакцинации сообщили врачи
Почему так ненавидят Весов?
12:30:25 7/30/2021
Почему так ненавидят Весов?
С Международным Днем дружбы 30 июля самые теплые пожелания любимым людям
12:15:06 7/30/2021
С Международным Днем дружбы 30 июля самые теплые пожелания любимым людям
Картинки С Днем системного администратора на 30 июля классные поздравления для всех причастных
12:03:26 7/30/2021
Картинки С Днем системного администратора на 30 июля классные поздравления для всех причастных
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
В Бердске на 62-м году жизни скончалась Татьяна Грекова. Соболезнования от ООО "РКЦ"Именно с Татьяной Николаевной связано становление в городе расчетно-кассового центра, ведущего важную и ответственную работу по начислению и приему платежей за услуги ЖКХ. Она была первым директором ООО «РКЦ», вложив свой профессионализм и душу в становление и развитие организации.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности аварии в центре Бердска: Вода хлестала на дорогу, обезвожены 30 домов. Смотрите видеоЛюдям подвозят воду. Для устранения дефекта на водоводе, будут вскрывать грунт. Работы продолжатся с утра 30 июля.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Через сколько ставится вторая прививка: особенности и что не следует делать“КовиВак” “Спутник V” и “ЭпиВакКорона” состоят из двух компонентов, которые дополняют друг друга и вместе обеспечивают наибольший иммунитет.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '