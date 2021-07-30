8 удивительных причин начать день с лимонной воды

"Я слышала из палат крики, стоны. Кричали от боли и страха": Честные признания пациентки ковидного госпиталя Бердска Елены Пономаревой Как рассказала бердчанка, в поликлинике наблюдается острая нехватка в медикаментах. Препараты в больницу женщине привозил сын, потратив на них около 50 тысяч рублей. Дефицит состоит и в дыхательных аппаратах. По наблюдениям пациентки, одним аппаратом дышат по очереди. Люди отслеживают уровень свой с