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8 удивительных причин начать день с лимонной воды

6:00:327/30/2021Фото: pxhere.com
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Лимонная вода - это просто вода с добавлением лимонного сока и ломтиков. Вам решать, хотите ли вы использовать холодную, горячую или даже теплую воду.

лимонная вода
Этот освежающий напиток, также известный как лимонная вода, имеет широкий спектр преимуществ для здоровья, от свежего дыхания до снижения уровня воспаления

Если вам трудно пить рекомендованные восемь стаканов воды в день, попробуйте добавить ломтики лимона в горячую или холодную воду. Этот освежающий напиток, также известный как лимонная вода, имеет широкий спектр преимуществ для здоровья, от свежего дыхания до снижения уровня воспаления.

Вот несколько причин, по которым вам следует включить лимонную воду в свой распорядок дня, пишет food.news.

1. Увлажняет.

Лимонная вода - это в основном вода с добавлением лимонного сока и ломтиков лимона, что означает, что она имеет все преимущества для здоровья, чем обычная вода. В частности, лимонная вода увлажняет, поэтому пейте ее с утра. Потоотделение может вызвать потерю воды ночью, поэтому многие люди просыпаются немного обезвоженными.

Наполните стакан лимонной водой и поставьте его на прикроватную тумбочку, чтобы вам было легко достать его утром.

2. Помогает пищеварению.

Выпивайте утром стакан лимонной воды, чтобы разбудить пищеварительную систему и предотвратить запоры. Вода облегчает дефекацию, тем самым снижая риск запора. Кроме того, кислоты лимонов помогают эффективно расщеплять пищу, облегчая усвоение организмом питательных веществ из продуктов, которые вы едите.

Некоторые люди с проблемами кишечника склонны избегать кислых продуктов, таких как лимоны, поскольку они могут усугубить спазмы желудка, язвы и изжогу. Но попав в ваше тело, лимон фактически становится щелочным, потому что лимонная кислота в лимоне не создает кислотности после метаболизма.

3. Поддерживает здоровую иммунную функцию.

Цитрусовые, такие как лимоны, являются хорошими источниками витамина С, питательного вещества, необходимого для здоровой иммунной функции. Это помогает вашему организму защищаться от вредных бактерий, вирусов и грибков. Витамин С также помогает сократить продолжительность и тяжесть простуды. Один лимон дает 21,6 миллиграмм (мг) витамина С . Рекомендуемая суточная доза для взрослых составляет от 65 до 90 мг. Простое добавление лимонов в воду помогает увеличить потребление витамина С.

4. Это хороший источник калия.

Лимоны содержат большое количество калия , важного минерала, который играет роль в регулировании баланса жидкости. Это гарантирует, что в вашем теле достаточно воды, чтобы оставаться здоровым, но не настолько, чтобы вы удерживали жидкость. Калий также уравновешивает натрий, поскольку высокий уровень натрия может повысить кровяное давление.

Калий также гарантирует, что ваш мозг получает достаточно кислорода, расслабляя кровеносные сосуды в мозгу, чтобы улучшить кровообращение. Это также гарантирует, что ваше сердце бьется правильно. Вам нужно около 3500 мг калия в день. Добавление лимонной воды в свой рацион облегчит вам достижение суточной нормы калия.

5. Избавляется от неприятного запаха изо рта.

Пейте лимонную воду утром и после еды, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, который в основном вызывается бактериями во рту или горле. Благодаря своим антисептическим свойствам лимон помогает убивать бактерии, вызывающие неприятный запах. Также считается, что он стимулирует выработку слюны, чтобы предотвратить сухость во рту, которая также может вызвать неприятный запах изо рта. Избегайте употребления концентрированного лимонного сока, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта. Кислый сок может стирать зубную эмаль.

6. Помогает бороться с воспалением.

Витамин С помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить ваши клетки, ткани и ДНК, что означает меньшее количество триггеров для воспаления. Вы можете увеличить потребление витамина С, добавив в свой рацион лимонную воду.

7. Это может помочь в потере веса.

Употребление одной лимонной воды не приведет к потере веса. Но в сочетании со здоровым питанием и регулярными физическими упражнениями это может облегчить вам похудание или поддержание здорового веса в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что употребление большего количества воды помогает ускорить метаболизм и более эффективно сжигать калории.

Стакан воды с лимоном перед едой также может предотвратить переедание.

8. Снимает вздутие живота.

Если вы часто чувствуете вздутие живота после еды, попробуйте запивать пищу лимонной водой. Лимон является мочегонным средством, что означает, что он заставляет вас чаще мочиться. Увеличивая диурез, он уменьшает количество воды в вашем теле, предотвращая вздутие живота и задержку воды.

Как приготовить лимонную воду

Лимонная вода - это просто вода с добавлением лимонного сока и ломтиков. Вам решать, хотите ли вы использовать холодную, горячую или даже теплую воду. При желании вы можете добавить другие ингредиенты, например, дольки апельсина или листья мяты.

Учтите, что кислые жидкости, например лимонный сок, могут нанести вред эмали зубов. Но до тех пор, пока вы не возьметесь за привычку постоянно сосать лимоны или пить лимонный сок, все будет в порядке.

Лимонная вода - это увлажняющий напиток, имеющий ряд преимуществ для здоровья, таких как здоровое пищеварение и укрепление иммунной системы. Включите его в свой распорядок дня, чтобы воспользоваться его преимуществами.

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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