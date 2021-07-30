С днем сисадмина 30 июля - открытки и яркие поздравления

Впервые этот праздник был отмечен 28 июля 1999 года в Америке и с тех пор к празднованию этой даты в последнюю пятницу июля присоединяются все новые страны.
Сегодня праздник отмечают сисадмины.
Желаем в тонусе быть жизненном всегда,
И больше бонусов в работе без причины,
И отдыхайте от работы иногда.
Мы ценим Вас за профессионализм!
Без Вас трудиться просто невозможно!
Работа Ваша в чём-то героизм,
Любая задача в IT для Вас ничтожна.
***
В жарком месяце июле
В жарком городе Чикаго
Сисадмин открыл внезапно,
Что таких как он мильон.
И идеей окрылённый,
Делом не обременённый,
Быстро праздник всех админов,
Он в сети установил.
Дорогие сисадмины!
Даже в будние рутины,
Не хватает вас реально,
Что ж про праздник говорить!
Потому мы все в волнениях,
Все в догадках и сомнениях,
Мы униженно вас просим,
Нас на праздник не бросать.
Мы же все вас обожаем!
Самых долгих лет желаем!
А теперь, не дайте сгинуть,
В страшных зарослях сети!
Чтобы кнопки нажимались,
Чтобы фотки открывались,
Чтобы юзер лопоухий
Вдруг инфаркт не получил.
***
Как же нужен ты в инете,
Дорогой наш сисадмин!
Смело ты заходишь в сети,
Здесь ты друг и властелин.
Неполадки исправляешь,
Знаешь клаву, пинг и мыло.
Мы удач тебе желаем,
Коннект будет пусть стабилен.
И аптайм чтоб не был низким,
Юзер был не туповат.
Радости тебе и близким.
Счастлив будь, здоров, богат.
***
Все проводочки работают как часы,
Каждая кнопка на месте и каждый блок.
Ваш человек — повелитель больших машин
И император сетей, цифровых дорог.
Вас поздравляем с праздником! И пускай
Все, что желается, сбудется сей момент.
Пусть будет цифр в зарплате у вас через край,
А по утрам пусть радует добрый «коммент».
Пусть все задачи решаются на раз-два,
Счастья полны будут дни и недели у вас!
С днем сисадмина! Сегодня кричим вам «Ура!».
Вы — настоящие маги, герои для нас!
***
Как обойтись нам без чудо-куратора —
Компов системного администратора?
Тот, кто причастен к работе в программах
Оды споет ему в нотах и гаммах.
Очень востребован стал для нас он.
Если он рядом — спокойны — закон!
Мы пожелаем удачных проектов,
Осыплем его сотнями комплиментов.
Будем заискивать, глядя в глаза.
Каждый уверен — без него нам нельзя!
***
С днем системного админа
От души я поздравляю,
Жизнь пускай будет малиной,
Счастья я тебе желаю!
Пусть все в жизни удается,
Чтобы ты тревог не знал!
Вверх зарплата пусть несется,
Чтобы рос твой капитал!
Источник: pozdravok.ru