Нежнейшие поздравления для самых родных тестя и свекра в праздник 30 июля 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Нежнейшие поздравления для самых родных тестя и свекра в праздник 30 июля 2021 года

8:49:367/30/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

30 июля - пришел черед для поздравлений старшего поколения мужчин в семье: тестя и свекра.

30 июля - День тестя и свекра
30 июля - День тестя и свекра

30 июля - пришел черед для поздравлений старшего поколения мужчин в семье: тестя и свекра.

***

Свекор, у тебя появилась сноха, не пустяк это, не чепуха!
Посмотри: справа и слева, не невеста, а королева!
Просим мы её уважать, не ворчать и не поучать,
А в жизни её понять, и во всём всегда помогать!

30 июля - День тестя и свекра
30 июля - День тестя и свекра

***

Поздравляем с днём свадьбы сына! Желаем вам радости, удачи!
Чтоб фортуна не проходила мимо! Иметь троих внучат и не иначе!
Ну, что сказать тебе, отец? Ты конечно молодец!
Сына вырастил - героя! Сам ещё в расцвете сил, вот и сыны ты женил.
Теперь немножко отдохнёшь - над ними шефство ты возьмёшь.
Молодым ведь надо помогать, скорей чтоб на ноги поднять.
Для начала, для порядка, надо б им купить лошадку.
То есть в смысле «Жигули», чтоб пешком они не шли.
Гараж они построят сами, вы только денег дайте с мамой.
Холодильник «Бирюсу», чтоб там хранили колбасу.
Внучата как пойдут расти - придётся вам сберкнижки потрясти!

***

Свёкор-батюшка, ты рад? У невесты добрый взгляд!
И фигура и душа тоже очень хороша!
Удостоен ты отныне званья свёкра в этом мире!
И за свёкра в этот раз просим тост поднять всех вас!

***

Желаю дорогому тестю
Прожить лет сто, а лучше двести,
Здоровья крепче, чем канаты,
В карманах чтоб всегда деньжата,
Друзья чтоб были рыбаками,
Жена встречала пирогами,
Захаживали в гости внуки,
А в жизни не было бы скуки!

Источник, pozdravok.ru

На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
«Дрожит, ходит ходуном»: чито происходит с Землей
Погиб, пытаясь спасти другого: подробности смерти главы МЧС
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Ученые назвали «ночной» симптом рака
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
В арбузе не только польза: кому категорически нельзя его есть
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Супруга Венсана Касселя потрясла сеть фигурой
Акула напала на мужчину и откусила ему руку
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Свадьба за 15 миллионов: что известно о новой жене Шаляпина
Телеведущий Норкин женился во второй раз: реакция дочери
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
праздникстихисмспоздравленияпраздникиоткрыткиДень тестя и свекра
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Педофил "дядя Витя" арендовал дачу за несколько дней до убийства школьниц: Там нашли их тела
10:01:17 9/8/2021
Педофил "дядя Витя" арендовал дачу за несколько дней до убийства школьниц: Там нашли их тела
Благоприятные и неблагоприятные магнитные дни сентября: Даты сильных всплесков на Солнце
10:00:29 9/8/2021
Благоприятные и неблагоприятные магнитные дни сентября: Даты сильных всплесков на Солнце
Пассажирку не пустили в самолет с креслом для ребенка-инвалида: До Екатеринбурга держала сына с ДЦП на коленях
9:42:21 9/8/2021
Пассажирку не пустили в самолет с креслом для ребенка-инвалида: До Екатеринбурга держала сына с ДЦП на коленях
Тело погибшего главы МЧС спецрейсом доставят в Москву: Трагедия произошла на озере Лама
9:18:27 9/8/2021
Тело погибшего главы МЧС спецрейсом доставят в Москву: Трагедия произошла на озере Лама
Лунный календарь благоприятных дней для сбора моркови и свеклы в сентябре 2021 года
9:00:11 9/8/2021
Лунный календарь благоприятных дней для сбора моркови и свеклы в сентябре 2021 года
Число пострадавших при взрыве в Ногинске достигло 15. Смотрите видео
8:59:42 9/8/2021
Число пострадавших при взрыве в Ногинске достигло 15. Смотрите видео
Потерпевший позвал замуж подсудимую сразу после приговора прямо в суде Новосибирска
8:41:05 9/8/2021
Потерпевший позвал замуж подсудимую сразу после приговора прямо в суде Новосибирска
Эффективность арбидола при коронавирусе доказали российские ученые
8:26:46 9/8/2021
Эффективность арбидола при коронавирусе доказали российские ученые
БердскКогда начнется четвертая волна коронавируса, точно знает главврач Искитимской ЦГБ
8:08:20 9/8/2021
Когда начнется четвертая волна коронавируса, точно знает главврач Искитимской ЦГБ
7000 жалоб на побочные эффекты от вакцинации поступило в Росздравнадзор
7:47:09 9/8/2021
7000 жалоб на побочные эффекты от вакцинации поступило в Росздравнадзор