Нежнейшие поздравления для самых родных тестя и свекра в праздник 30 июля 2021 года

30 июля - пришел черед для поздравлений старшего поколения мужчин в семье: тестя и свекра.
***
Свекор, у тебя появилась сноха, не пустяк это, не чепуха!
Посмотри: справа и слева, не невеста, а королева!
Просим мы её уважать, не ворчать и не поучать,
А в жизни её понять, и во всём всегда помогать!
***
Поздравляем с днём свадьбы сына! Желаем вам радости, удачи!
Чтоб фортуна не проходила мимо! Иметь троих внучат и не иначе!
Ну, что сказать тебе, отец? Ты конечно молодец!
Сына вырастил - героя! Сам ещё в расцвете сил, вот и сыны ты женил.
Теперь немножко отдохнёшь - над ними шефство ты возьмёшь.
Молодым ведь надо помогать, скорей чтоб на ноги поднять.
Для начала, для порядка, надо б им купить лошадку.
То есть в смысле «Жигули», чтоб пешком они не шли.
Гараж они построят сами, вы только денег дайте с мамой.
Холодильник «Бирюсу», чтоб там хранили колбасу.
Внучата как пойдут расти - придётся вам сберкнижки потрясти!
***
Свёкор-батюшка, ты рад? У невесты добрый взгляд!
И фигура и душа тоже очень хороша!
Удостоен ты отныне званья свёкра в этом мире!
И за свёкра в этот раз просим тост поднять всех вас!
***
Желаю дорогому тестю
Прожить лет сто, а лучше двести,
Здоровья крепче, чем канаты,
В карманах чтоб всегда деньжата,
Друзья чтоб были рыбаками,
Жена встречала пирогами,
Захаживали в гости внуки,
А в жизни не было бы скуки!
Источник, pozdravok.ru