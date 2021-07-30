Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 июля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 июля 2021 в России и мире

7:40:187/30/2021Фото: pixabay
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 30 июля 2021 года.

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День дружбы отмечается 30 июля

• Международный день дружбы (International Day of Friendship)
• День «Поделитесь обнимашками» (Share a Hug Day)
• День системного администратора, День сисадмина (System Administrator Appreciation Day)
• День цветных напитков
• Всемирный день вышивания (World Embroidery Day)
• Праздник иконы Божией Матери Святогорская
• День памяти великомученицы Марины Антиохийской
• Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day Against Trafficking in Persons)
• Всемирный день сноркелинга (World Snorkeling Day)
• Фестиваль рок-музыки «Нашествие»
• День дружбы народов в Ульяновской области
• День чизкейка (National Cheesecake Day) - США
• День корявости (National Get Gnarly Day) - США
• День работников пожарной охраны - Таджикистан
• День мучеников революции (Day of the Martyrs of the Revolution) - Куба
• День разговора в лифте (Talk In An Elevator Day) - США
• День поддержки общественного образования (National Support Public Education Day) - США
• День книги в мягкой обложке (Paperback Book Day) - США
• День независимости (Vanuatuan Independence Day) - Вануату
• День тестя и свёкра (National Father-in-Law Day) - США
• День информаторов (National Whistleblower Day) - США
• День престола (Fete du Trone) - Марокко
• День девиза «На Бога уповаем» (National Motto Day «In God We Trust») - США
• День мучеников (Martyr`s Day) - Южный Судан
• День рождения султана Паханга (Sultan of Pahang`s Birthday) - Малайзия
• Школьный день дерева (Schools Tree Day) - Австралия
• День Сомерса (Somers Day) - Бермуды
• Именины у Маргариты, Марины, Лазаря, Леонида, Вероники
• Марина Лазоревая (Зори с лазорями)

Важные события

1021 на Руси освящён храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба, первых святых на Руси.
1829 в Москве за Тверской заставой заложены Триумфальные ворота в честь побед российского воинства в 1812, 1813 и 1814 гг.
1840 Николай I запретил использование термина «Белоруссия», заменив его на «губернии Северо-Западного края».
1864 бой у Воронки во время осады Петерсберга.
1898 в Москве начала работать первая городская канализация
1907 в Москве начал функционировать первый автобус
1920 принято постановление «О ликвидации мощей во Всероссийском масштабе».
1924 утверждён Гражданско-процессуальный кодекс УССР.
1930 основан Московский полиграфический институт
1937 в СССР чрезвычайные «тройки» НКВД получили право выносить смертные приговоры «врагам народа».
1950 в Ленинграде открыт Приморский парк Победы и стадион им. С. М. Кирова.
1972 начала работать Красноярская ГЭС
1984 На телеканале NBC начался показ «Санта-Барбары».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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