Какой сегодня церковный праздник 30 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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30.07
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Какой сегодня церковный праздник 30 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:517/30/2021Фото: pxhere
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Сегодня запрещалось смотреть на молнии, свататься и играть свадьбу, а также совершать крупные покупки.

церковь
Сегодня пост - сухоядение

Православные праздники 30 июля

Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской
Преподобного Иринарха Соловецкого, игумена
Преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха

Народные праздники

Марина лазоревая (Огненная Мария)

По народному календарю в эту дату чтут память великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского.

В этот праздник принято обращаться к святой Марине, с просьбами избавить от болезней и защитить поля от молний.

В этот день традиционно готовят блюда из морепродуктов – водорослей, рыбы, крабов.

В этот день и два последующих наблюдают за погодой. По ней предсказывают, какой будет осень.

Гроза предрекает частые дожди осенью.

Приметы


  • Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.
  • Если гроза 30 июля случилась – осень тоже будет дождливой, а зимой будут метели.
  • Жаркий и сухой день 30 июля предвещает малоснежную и холодную зиму.
  • Заря с позорями – голубыми вспышками зарниц – к урожаю орехов.
  • Какая погода в этот день – такой и будет первая половина осени (сентябрь и начало октября).

Источник: my-calend

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