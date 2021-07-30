Какой сегодня церковный праздник 30 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 30 июляВеликомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской
Преподобного Иринарха Соловецкого, игумена
Преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха
Народные праздники
Марина лазоревая (Огненная Мария)
По народному календарю в эту дату чтут память великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского.
В этот праздник принято обращаться к святой Марине, с просьбами избавить от болезней и защитить поля от молний.
В этот день традиционно готовят блюда из морепродуктов – водорослей, рыбы, крабов.
В этот день и два последующих наблюдают за погодой. По ней предсказывают, какой будет осень.
Гроза предрекает частые дожди осенью.
Приметы
- Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.
- Если гроза 30 июля случилась – осень тоже будет дождливой, а зимой будут метели.
- Жаркий и сухой день 30 июля предвещает малоснежную и холодную зиму.
- Заря с позорями – голубыми вспышками зарниц – к урожаю орехов.
- Какая погода в этот день – такой и будет первая половина осени (сентябрь и начало октября).
Источник: my-calend