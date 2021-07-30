Календарь дачника на 30 июля 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?

30 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 20 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен. Процент освещенности Луны составляет 61%. Восход Луны в 23:00, а закат в 12:09.
Хронология лунных дней
- 20 лунный день c 22:51 29.07.2021 по 23:00 30.07.2021
- 21 лунный день c 23:00 30.07.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Овен (−)
Луна в знаке Овен. Это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.
Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели.
Благоприятно в овне:
- вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;
- прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;
- обработка от вредителей и болезней;
- сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;
- уборка на длительное хранение всех культур;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- сенокос и заготовка дров;
- сбор лекарственных растений на сушку;
- сушка, заготовка соков и вина, выпечка.
Возможно:
- посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;
- обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;
- сухая подкормка;
- сбор плодов деревьев и кустов;
- консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
В Овне возможны посев следующих культур:
- овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;
- пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;
- полевых: люцерна.
Не благоприятно в Овне:
- посев и посадка растений на хранение и на семена, растений со сроком вегетации более 35 дней;
- обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;
- пикировка, пересадка, укоренение;
- пасынкование;
- полив, т.к. это наиболее засушливый знак и растения не усваивают воду;
- подкормки, иначе можно сжечь растение.
20 лунный день (±)
30 июля 2021 года в 12:00 — 20 лунный день. Этот день желательно посвятить работе с наземной частью растений. В этот день повышается давление на нижнию часть растений, соки идут к корням, питая их. Растения в этот момент отдыхают и плохо растут.
Рекомендуется в 20 лунный день:
- уборка урожая культур, у которых съедобной является подземная часть;
- уборка урожая для длительного хранения;
- прищипывать, делать прививки и перепрививки;
- высаживать, обрезать деревья;
- избавляться от вредителей и сорняков;
- подкармливать растения и вносить удобрения;
- прореживать всходы, обрезать усы;
- уборка опавшей листвы.
Не рекомендуется в 20 лунный день:
- любые манипуляции с корнями;
- обильный полив.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (±)
День недели - пятница. Этот день находится под эгидой Венеры - таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.
Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее - это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.
Источник: mirkosmosa