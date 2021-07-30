NASA: Полет корабля Starliner к МКС отменен из-за инцидента с модулем «Наука»

НАСА и Boeing решили на время отказаться от запуска миссии Orbital Flight Test-2. Она должна была стартовать уже сегодня, 30 июля. Сейчас команды оценивают следующую возможность.
Эта отсрочка дает команде Международной космической станции время для проверки недавно прибывшего модуля Роскосмоса "Наука" и для обеспечения готовности станции к прибытию Starliner'а.
Послеполетный анализ выявил ряд проблем с кораблем, которые Boeing в дальнейшем устранил, доработав все системы Starliner. Дата второго беспилотного испытательного полета по программе OFT-2 (Boeing Orbital Flight Test-2) несколько раз переносилась и в итоге была намечена на 30 июля 2021 года.
Однако ситуация с неожиданным включением двигателей российского модуля «Наука» через несколько часов после стыковки с МКС вынудила NASA и Boeing пересмотреть срок запуска, снять ракету-носитель Atlas 5 вместе с кораблем со стартового стола — для того, чтобы убедиться, что станция готова принять корабль. Новая дата старта пока не объявлена, возможно он состоится 3 августа.
В ходе второго полета Starliner отправится к МКС вместе с 270 килограммами припасов для МКС и оборудования. Общая продолжительность полета составит 5-10 дней, за это время корабль успеет достичь станции, состыковаться с ней, после чего вернется на Землю. Ожидается, что успех полета докажет, что корабль готов к приему астронавтов, в этом случае первый пилотируемый полет Starliner совершит до конца этого года.