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Водитель ВАЗ влетел в грузовик под Искитимом. Водителя зажало в машине

9:14:407/30/2021Фото: АСТ-54
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Водителя зажало между сиденьем и рулем.

ВАЗ влетел в грузовик

Сегодня ночью, 30 июля, под Новосибирском произошло серьёзное ДТП. Недалеко от станции Евсино автомобиль ВАЗ с 4 людьми в салоне ехал в сторону Новосибирска. В какой-то момент водитель не справился с управлением и влетел в грузовик, который проводил ремонтные работы на дороге.

Как сообщают подписчики группы АСТ-54 в социальной сети Вконтакте, водителя зажало между рулем и сиденьем, на момент прибытия медиков и спасателей он находился без сознания. Также в салоне были две девушки и два или три парня, сообщают очевидцы.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали инцидент:

- 30 июля в 03.50, Искитимский район, автодорога Р-256, 68км. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2106 двигался со стороны г. Барнаула, в сторону г. Новосибирска и на 68 км произвел наезд на автомобиль Вольво FM, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Предварительно пострадали 5 человек. Возраст и личности, а также характер травм устанавливается.

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