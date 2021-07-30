Заговор на привлечение денег на Ильин день 2 августа 2021 года
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Заговор на привлечение денег на Ильин день 2 августа 2021 года

1:20:047/30/2021Фото: Pixabay
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Ильин день его считался магическим, когда было разрешено проводить множество разных обрядов, большинство из которых касались богатства и получения денег.

мак
Для заговора потребуется маковое семя

Ежегодно в начале августа отмечается день почитания пророка из Ветхого Завета - Илии. В народе этот день 2 августа называется Ильин день.

Наши предки с особым почтением относились к этому пророку, считаю его чудотворцем, и веря в то, что он может карать и миловать, повелевая громом, молниями и дождём. День его почитания считался практически магическим, когда было разрешено проводить множество разных обрядов, большинство из которых касались богатства и получения денег.

Обряд на деньги с маком

Самый известный обряд проводился с маковыми зернышками. Их нужно было рассыпать по всем комнатам вашего жилья и трижды произнести слова заговора


После этого маковые семечки требовалось аккуратно собрать, засыпать в полотняный мешочек и хранить его до 14 августа, когда отмечается Медовый спас или Маковей. В этот день полагалось мак освятить в храме и сделать выпечку с этим маковым зерном, после чего съесть ее так, чтобы и крошки не осталось.

Обряд с росой или дождевой водой

Для проведения этого обряда вам нужно было в день праздника набрать росы или дождевой воды и запастись одной горстью песка. Воду перелейте в небольшую ёмкость, засыпаете туда медленно горсть песка и произнесите следующие слова заговора:

По капле богатство собираю, сундуки набиваю. Как вода с песком сольется, так и удача ко мне вернется.

После этого нужно найти ямку около дома, куда нужно вылить воду с песком. На дно ямки нужно положить монетку.

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