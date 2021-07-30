Работников химзаводской промзоны заставили идти километр до остановки в Бердске. Центральную проходную закрыли

30 июля в редакцию “Курьер. Среда. Бердск” обратилась жительница Бердска, которая работает на территории бывшего химзавода. Только на одном ее предприятии трудится 400 человек, при этом по всей территории разбросаны еще несколько предприятий.
Трудовой рабочий день сотрудников составляет 12 часов. Обычно работать все заканчивают в семь вечера. И идут на остановку, чтобы успеть на автобус, который приходит к 19:08. Раньше люди на него успевали, потому что проходная находилась рядом с остановкой.
Но теперь все изменилось, и, чтобы успеть на автобус, буквально приходится бежать. Причиной всему послужил новый предприниматель, решивший закрыть центральную проходную, через которую люди ходили и успевали на автобус. Теперь работники организаций вынуждены проходить через транспортную проходную. Что многих не устраивает, потому путь занимает много времени и сил.
- Почему мы должны, отработав по 12 часов, идти целый километр до остановки, которая была изначально в советское время. Пусть тогда переносят остановку. Люди же не виноваты, что какой-то частник купил здание и закрыл эту проходную?- задается вопросом читательница “Курьер. Среда. Бердск” 30 июля.
Сотрудники предприятия не знают, к кому можно обратиться в такой ситуации. Или попросить предпринимателя, или обращаться в администрацию, чтобы переносили остановку.
Кроме того, территория химзавода, по словам бердчанки, похожа на заброшенный участок. Везде растет огромных размеров трава, нет дорог и бегают бездомные собаки. Осенью и зимой ходить становится страшно, поскольку быстро темнеет, а фонари не работают.
- Тут такие заросли - человек идет, а его не видно. И в таких условиях мы работаем. Что делать в таком случае? И хотели бы чтобы это дошло до нашего мэра города, если не будет результата, вынуждены писать жалобу в прокуратуру, - заключила сотрудница одного из предприятий на территории химзавода.
Продолжение в ближайшее время.