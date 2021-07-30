3 интересных факта в День железнодорожника 1 августа 2021 года: Как поздравить причастных в профессиональную дату
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3 интересных факта в День железнодорожника 1 августа 2021 года: Как поздравить причастных в профессиональную дату

2:20:077/30/2021Фото: Flickr
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Ежегодно в России осуществляется перевозка пассажиров на железной дороге в количестве 1,3 млрд. В среднем считается что каждый житель России совершает 9 поездок в год.

паровоз
Этот праздник один из самых старейших

Один из самых старых профессиональных праздников, который отмечается еще со времен царской империи, отмечается в первое воскресенье августа, в 2021 году дата выпадает на 1 августа. Это день железнодорожника.

Ежегодно по железной дороге осуществляются перевозки миллионов граждан по всей планете. Почти 25% товарооборота всех перевозок осуществляются именно по железной дороге. Система железных дорог является самой древней отраслью экономики.

В этот праздник поздравляют всех тех, кто относится к обслуживанию железных дорог. Это машинисты, кондукторы, обходчики, проводники вагонов, начальники вокзалов и поездов, а также все те люди, которые помогают обеспечивать бесперебойную работу железной дороги.

Интересные факты

Ежегодно в России осуществляется перевозка пассажиров на железной дороге в количестве 1,3 млрд. В среднем считается что каждый житель России совершает 9 поездок в год.

Самый длинный маршрут в России пролегает по транссибирской магистрали и соединяет города Москву и Владивосток. Протяженность маршрута составляет 9 438 км. Поезд по маршруту проезжает по 5 федеральным округам, заезжает в 87 городов и пересекает 8 часовых поясов. Путешествие занимает больше 8 дней.

Протяженность всех железных дорог в России составляет 87 167 километров и Россия занимает второе место в мире по их протяженности. На первом месте - США.

Как поздравить железнодорожника

Для того, чтобы поздравить человека, связанного с железной дорогой, особенно если он много дней проводит вне дома, есть несколько вариантов подарков, которые окажутся полезными. Главное, о чём стоит помнить, это то, что важно всегда внимание, а не сама ценность подарка.

Очень популярными остаются подарки, которые способны облегчить жизнь в пути вне дома. Это могут быть:


  • флешки - на них удобно хранить фильмы и музыку для коротания времени в пути,
  • термосы для напитков или для еды или наборы дорожной посуды,
  • всегда актуальными будут тематические шоколадные плитки,
  • внешний аккумулятор для зарядки гаджетов в условиях отсутствия зарядки,
  • часы, на которых можно увидеть время в разных часовых поясах,
  • сумку для путешествий,
  • плед,
  • органайзер и блокнот.

Фантазия границ не знает, а потому, конечно же, подарки могут быть самыми разными.

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