Экс-мэр Иркутска записал ответное видео солисту Little Big про грязь в Байкале
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Экс-мэр Иркутска записал ответное видео солисту Little Big про грязь в Байкале

1:38:327/30/2021Фото: pixabay
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Экс-чиновник посоветовал певцу "надеть трусы" .

Прусикин заявил в своем видео, что Байкал стал грязным


Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов записал ответное видео возмутившемуся грязью в воде Байкала солисту группы Little Big Илье Прусикину. Ролик опубликовал Telegram-канал RTVI.

На нем бывший чиновник танцует на фоне озера Байкал под песню Uno группы Little Big. На нем парик, очки и усы и весь образ напоминает Ильича. Слова хита, под который он танцует, изменены, автор текста песни призывает «не пудри мозг, надень трусы, в Байкал не ссы, носи усы».

Напомним, что Прусикин не так давно опубликовал видео, на котором он показывает грязную воду в Байкале и отмечает, что оно является «одним из самых чистых в мире». По одной из версий, это была пыльца, которую прибило к берегу.

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