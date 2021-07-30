Экс-мэр Иркутска записал ответное видео солисту Little Big про грязь в Байкале

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов записал ответное видео возмутившемуся грязью в воде Байкала солисту группы Little Big Илье Прусикину. Ролик опубликовал Telegram-канал RTVI.
На нем бывший чиновник танцует на фоне озера Байкал под песню Uno группы Little Big. На нем парик, очки и усы и весь образ напоминает Ильича. Слова хита, под который он танцует, изменены, автор текста песни призывает «не пудри мозг, надень трусы, в Байкал не ссы, носи усы».
Напомним, что Прусикин не так давно опубликовал видео, на котором он показывает грязную воду в Байкале и отмечает, что оно является «одним из самых чистых в мире». По одной из версий, это была пыльца, которую прибило к берегу.