Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим

Глава Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столице отменяется перчаточный режим. Отметим, что за последние недели ситуация с коронавирусом в Москве стала лучше из-за массовой вакцинации и профилактических мер. Заболевших стало намного меньше, также как и госпитализаций. Но, несмотря на это, Собянин призывает москвичей продолжать носить маски в общественны местах для защиты органов дыхания.
- Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений, — подчеркивает он.
Напомним, 29 июля оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за вчерашниесутки в стране выявили 21 870 новых зараженных. Отметим, что вот уже несколько дней эта цифра продолжает снижаться. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 3356, Санкт-Петербурге - 1925, Подмосковье – 1325.