Невероятные открытки для самых великолепных и неподражаемых во Всемирный день красоты 9 сентября
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Невероятные открытки для самых великолепных и неподражаемых во Всемирный день красоты 9 сентября

7:15:199/8/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Международный праздник Всемирный день красоты отмечается 9 сентября.

Всемирный день красоты

Красота — она ведь есть во всем!
В каждом взгляде, звуке и мгновении!
Красоту в природе мы найдем,
В слове или фразе, и мышлении!

Долго красоту искать не нужно,
Если красота в наших сердцах:
Красота в добре, любви и дружбе,
И в счастливых, радостных глазах!

Всемирный день красоты

С Днем красоты международным поздравляю!
Она пусть окружает нас везде.
Всем счастья и большой любви желаю,
Стремиться, разумеется, к своей мечте.

Пусть будет все вокруг прекрасно,
Пусть миром правит красота!
Пусть небосвод наш будет ясным,
Не угасает солнце никогда.

Всемирный день красоты

Сегодня праздник точно твой,
Нет ни малейшего сомненья,
Своей волшебной красотой
Пленяешь всех без исключенья.

Желаю дальше расцветать
И быть такой же безупречной,
Прекрасной внешностью сражать
Всех наповал при каждой встрече!

Источник: pozdravok.ru

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