Квартиру вместе с бабушкой выставили на продажу: Она там будет жить до смерти
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Квартиру вместе с бабушкой выставили на продажу: Она там будет жить до смерти

7:27:069/8/2021Фото: Pxfuel
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Продавец недвижимости сообщает, что покупал данное жилье вместе с 94-летней пенсионеркой у "Сбербанка".

Квартира с нагрузкой в виде пожилого человека продается в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на рынке недвижимости появился жилой объект, в котором проживает 94-летняя местная жительница. Покупка подразумевает, что бабушка останется проживать в квартире.

На "Авито" выставлена на продажу квартира в Екатеринбурге. Необычным стал факт продажи квартиры вместе с 94-летней пенсионеркой. В объявлении указано, что продается двухкомнатная квартира, расположенная на Восточной улице. Площадь жилья - 43 квадратных метра, судя по объявлению, мужчина намерен сдать вместе с пожилой женщиной.

- Продажа в ипотеку невозможна по причине прописанного лица, по решению суда бабушка имеет право дожить в этой квартире, – указано в тексте объявления.

По сообщению в объявлении, данная квартира приобреталась, когда в ней уже проживала бабушка.

Оказывается практика продаж квартир вместе с людьми уже существует, и данный случай не первый в стране. Мужчина сам приобрел данное жилье только несколько месяцев назад - в марте 2021 года. Дом постройки 1961 года - указано в объявлении.

- Бабушка не моя, я квартиру у „Сбербанка“ купил. Такая практика уже 3-5 лет, как только ипотеки пошли. Люди не платят ипотеку, и банк изымает жилье. Это собственность банка, и они продают, кому хотят. Очень много банков этим занимается, и ВТБ тоже, например. А решает суд. Там могут жить целые семьи. Теоретически их могут выгнать, но у меня ситуация другая. По решению суда бабушка там прописана и может дожить свою жизнь. Я в ее жизнь не лезу. Она живет спокойно там. А банки, бывает, продают имущество с людьми. Когда человек купит такое жилье, что делать с жильцами — его головная боль, — объяснил Znak.com Дмитрий.

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