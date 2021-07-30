Полицейские будили уснувшего пассажира такси шокером. Россиянин умер
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Полицейские будили уснувшего пассажира такси шокером. Россиянин умер

2:58:177/30/2021Фото: pixabay
0

Мужчина скончался прямо в машине.

Полицейские будили пассажира шокером

В Иркутске районный суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции. Их обвиняли в превышении должностных полномочий с использованием спецсредств. Они ударили электрошокером 24-летнего Дмитрия Харченко, который вскоре скончался.

Как выяснили следователи, что в феврале прошлого года стражи порядка ударили шокером пассажира такси, который уснул на заднем сидении в пьяном виде.

- Пассажир не создавал опасности для окружающих лиц, не совершил какого-либо правонарушения или преступления, сопротивления не оказывал и находился к тому моменту, согласно заключениям экспертов, в состоянии глубокой алкогольной комы. Смерть потерпевшего вызвана отравлением алкоголя, - сообщают в суде.

Напомним, что водитель такси обратился к полицейским чтобы те помогли ему разбудить пассажира. А сделали они это электрошокером. В итоге, каждому экс-полицейскому суд назначил по 4 года колонии общего режима.

Запад стонет от введенных Россией контрсанкций, — СМИ
Женщины, рожденные под этими знаками Зодиака самые неверные
Наследница больна: этот диагноз поставили дочке Лолиты с рождения
Это на всю жизнь: Лолита озвучила диагноз недоношенной дочки
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Шойгу хватило двух слов, чтобы описать парад в честь Дня ВМФ РФ
Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
Могут ли кроссовки привести к плоскостопию
Поясница неспроста болит: это тревожный знак организма
разбудили шокеромразбудили пассажирасуд над полицейскими
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Справедливое наказание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОчередь из желающих привиться против коронавируса собирается в ЦГБ Бердска из-за разморозки вакцины
2:48:27 7/30/2021
Очередь из желающих привиться против коронавируса собирается в ЦГБ Бердска из-за разморозки вакцины
Два пилота получили травмы при посадке паралета на аэродроме «Бердск-Центральный»
2:28:42 7/30/2021
Два пилота получили травмы при посадке паралета на аэродроме «Бердск-Центральный»
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим
2:27:49 7/30/2021
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим
3 интересных факта в День железнодорожника 1 августа 2021 года: Как поздравить причастных в профессиональную дату
2:20:07 7/30/2021
3 интересных факта в День железнодорожника 1 августа 2021 года: Как поздравить причастных в профессиональную дату
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во сне
2:16:33 7/30/2021
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во сне
БердскРосздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в Бердске
2:14:25 7/30/2021
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в Бердске
Экс-мэр Иркутска записал ответное видео солисту Little Big про грязь в Байкале
1:38:32 7/30/2021
Экс-мэр Иркутска записал ответное видео солисту Little Big про грязь в Байкале
Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы, Serebro и Total
1:20:47 7/30/2021
Максим Фадеев продал права на музыку Глюкозы, Serebro и Total
Заговор на привлечение денег на Ильин день 2 августа 2021 года
1:20:04 7/30/2021
Заговор на привлечение денег на Ильин день 2 августа 2021 года
Строить жилье для специалистов и детей-сирот будут быстрее за счет совмещения программ
12:58:25 7/30/2021
Строить жилье для специалистов и детей-сирот будут быстрее за счет совмещения программ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть 2-месячной дочери от коронавируса подозревает ее мать в НовосибирскеМать погибшего ребенка утверждает, что в справке о смерти написана причина - пневмония, вызвана вирусом COVID-19. Минздрав заявил, что нет еще выводов патологоанатомической экспертизы.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности падения женщины с 3-месячной дочерью из окна рассказали соседиПричиной поступка 33-летней матери могло стать расставание с мужчиной.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '