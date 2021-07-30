Полицейские будили уснувшего пассажира такси шокером. Россиянин умер

В Иркутске районный суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции. Их обвиняли в превышении должностных полномочий с использованием спецсредств. Они ударили электрошокером 24-летнего Дмитрия Харченко, который вскоре скончался.
Как выяснили следователи, что в феврале прошлого года стражи порядка ударили шокером пассажира такси, который уснул на заднем сидении в пьяном виде.
- Пассажир не создавал опасности для окружающих лиц, не совершил какого-либо правонарушения или преступления, сопротивления не оказывал и находился к тому моменту, согласно заключениям экспертов, в состоянии глубокой алкогольной комы. Смерть потерпевшего вызвана отравлением алкоголя, - сообщают в суде.
Напомним, что водитель такси обратился к полицейским чтобы те помогли ему разбудить пассажира. А сделали они это электрошокером. В итоге, каждому экс-полицейскому суд назначил по 4 года колонии общего режима.