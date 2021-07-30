Ночной триллер о летучей мыши

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Ночной триллер: Легла я сейчас спать. Выключила свет. Слышу странный тихий топот по ламинату. Думала крупная муха. Тишина. И тут эта муха как давай биться об стены и потолок крыльями. Я подорвалась, включила светильник, а это летучая мышь. От света она спряталась под монитор на столе и давай на меня шипеть. Такая страшная, брррр. Я так перепугалась. Пошла за полотенцем, пока ходила она забилась между стеной и компьютерным столом. Пришлось светильником ее оттуда выманивать. В итоге удалось ее схватить в полотенце и выпустить на улицу.
Просмотрела всю лоджию, единственное место, где она могла ко мне пролезть, это малюсенькая щель между раздвижными рамами. Ну вот нафига ей это было надо.
Прочитала, что летучие мыши переносчики бешенства. Может есть тут кто в теме. Если она меня не укусила, я же не заболею бешенством? Даже если она с поверхностями мебели соприкасалась.