Чудеса Серафима Саровского и что принято делать в день Обретения мощей преподобного 1 августа 2021 года
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Чудеса Серафима Саровского и что принято делать в день Обретения мощей преподобного 1 августа 2021 года

6:20:407/30/2021Фото: Правмир
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Женщинам в праздник преподобного Серафима Саровского запрещалось готовить пищу. Можно было готовить её накануне, либо нужно было готовить еду в этот день самому мужчине.

Серафим Саровский
Старца считают чудотворцем

Ежегодно 1 августа во всех православных храмах отмечается канонизация и первое обретение мощей преподобного старца Серафима Саровского. Он относится к одним из самых почитаемых и известных старцев в России. Прихожане приносят ему молитвы а самых своих трудных жизненных ситуациях - в течение всей своей жизни он исцелил при помощи молитвы очень многих страждущих.

К лику святых преподобного старца причислили только в 1903 году, через 70 лет после его смерти. Очень часто к нему обращаются в молитвах об оказании помощи, когда человек находится в состоянии отчаяния. Просят о защите от искушений, поскольку сам старец всю жизнь с ними боролся, просят исцеления от различных заболеваний.

История жизни

Первое чудо случилось с ним, когда он был ещё ребёнком и носил имя Прохор. Будучи совсем маленьким, он вместе с матерью поднялся на высокую колокольню, откуда случайно упал, излишне перегнувшись через перила. Но когда мать спустилась вниз, к своему удивлению она увидела сына целым и невредимым. Когда ему было 10 лет, Прохор заболел очень сильно и врачи разводили руками в беспомощности. Однажды во сне к нему явилась сама Богородица и пообещала его вылечить. Когда мальчик рассказал об этом матери, она приложила к сыну чудотворную икону Богородицы. Мальчик стал постепенно выздоравливать и получил полное исцеление. В 17-летнем возрасте Прохор принял решение стать монахом и,  получив по матери благословение, отправился в Саровский монастырь. 8 лет жил Прохор в монастыре до своего пострига, после которого принял имя Серафим. После этого он избрал путь затворничества и ушел жить в лесную глушь, где построил себе келью и всю свою жизнь посвятил непрестанной молитве.

Он никогда не отказывал в помощи тем, кто обращался к нему за советом и помощи в трудных жизненных ситуациях, но принимал он только мужчин, избегая встречи с женщинами, пытаясь оградить себя от лишних искушений. Смерть настигла преподобного , когда он читал коленопреклонную молитву перед иконой Божией Матери Умиление. Случилось это в 1833 году.

Традиции

По традиции в этот день принято посещать православные храмы, а при невозможности посещения, можно молиться утром и перед сном.

Уподобляясь преподобному Серафиму, сегодня желательно делать много добрых дел, заниматься благотворительностью и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Обязательно в этот день нужно подумать о том, чего вам в жизни очень не хватает и загадать желание. Нужно верить в чудеса.

Запреты

В этот день нельзя сквернословить, осуждать кого бы то ни было, ругаться и ссориться.

Строго запрещено пить алкогольные напитки, а также стричь волосы.

Женщинам в праздник преподобного Серафима Саровского запрещалось готовить пищу. Можно было готовить её накануне, либо нужно было готовить еду в этот день самому мужчине.

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