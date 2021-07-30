Пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым в сундуке среди игрушек

В американском штате Юта в одной из семей произошла трагедия. Пропавшего ребенка нашли мертвым в сундуке, заполненном игрушками, который стоял в спальне малыша. Родственники мальчика не могли некоторое время его найти.
Каче Уоллиис пошел спать в ночь на 24 июля, однако утром бабушка не смогла найти внука в доме. После того, как родные обыскали все жилище, они решили обратиться в полицию. стражи порядка и нашли пропавшего мертвым в сундуке с игрушками, об этом сообщает NY Daily News.
Как пояснили в полиции, смерть наступила в результате позиционной асфиксии. То есть опасного положения, в котором мальчик оказался взаперти, стало причиной удушения.
Полицейские выразили соболезнования семье погибшего ребенка. Произошедшее назвали несчастным случаем.