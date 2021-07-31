С днем тыла вооруженных сил России роскошные слова для поздравлений и мужественные открытки

С 1 августа 2006 года Указом Президента России учрежден официальный праздник День тыла вооруженных сил России как дань заслугам работникам тыла в их действиях по обеспечению жизнедеятельности Вооруженных сил страны.
Чтоб фронт всем обеспечен был,
Боеприпасы не кончались,
Ведёт свою работу тыл,
Не вспоминая про усталость.
Желаем всем тыловикам
Здоровья, чуйки неизменной
И мира всем вашим домам,
И воли крепкой вам, отменной!
***
С Днем тыла вас я поздравляю,
Надежность ваша — наше все,
Всегда, как прежде подставляйте
Вы армии свое плечо.
Желаю мужества и силы,
Чтобы сопутствовал успех,
Пусть дарить радость, вдохновение
Всегда ваш бойкий, звонкий смех.
***
Вы всегда на страже тыла,
Отважно стережете покой.
В ваш праздник желаем
Счастья в жизни непростой.
Счастье в доме и уют
Подруга жизни стережет.
Любовь и душевное тепло
Ответственно бережет.
И отменное здоровье
Не подводит никогда.
Смелым, сильным героем
Будьте Вы всегда.
***
Поздравляем всех тыловиков,
Без вас не избежать нам косяков!
Желаем мудрых вам решений
Без промедления и сомнений!
Желаем быть всегда вам начеку,
Готовность, чтоб по первому звонку,
Желаем вам удачи и везения,
Забыть и страхи и сомнения!
***
Работников тыла поздравить спешим,
Для армии все вы — поддержка, опора,
Мы вами и вашим трудом дорожим:
Солдатов одеть? Без разговоров!
Вы армию нашу накормите дружно,
Горючим всегда их готовы снабжать!
Доставите все, что солдатикам нужно,
Спасибо за все мы хотим вам сказать!
Источник: pozdravok.ru