Четырехминутное видео показывает эволюцию Земли за четыре миллиарда лет - смотрите

Около 4,5 миллиардов лет назад в солнечной системе начал формироваться кусок расплавленной породы, который в конечном итоге превратился в современную Землю, пишет dailymail.co.uk.
Дэвид А. Робертс, художник и ученый-компьютерщик, создал историю эволюции планеты в завораживающем видео, в котором миллиарды лет переходов помещены в четырехминутную симуляцию.
Эпическая история начинается с чрезвычайно горячей протопланеты, заполненной кратерами, которая все еще формируется в стабильный мир.
Видео переходит к плоскому изображению Земли, показывая тектонику плит, которая начала формироваться примерно 3 миллиарда лет назад.
Двигаясь по временной шкале эволюции, Роберт показывает зрителям красочные детали, изображающие воду, текущую по планете, и континенты, поднимающиеся над поверхностью.
В конце видео показаны яркие огни, сияющие с континентов по всему миру, что указывает на то, что когда-то раскаленный мир теперь населен людьми.
«Завершая прелюдию на ранней Земле, темп замедляется до цикла между днем и ночью, местность становится фиксированной, поскольку тектонические движения становятся незаметными», - поделился Робертс в своем блоге.
«Вскоре ночь показывает беспрецедентные образцы света, поскольку человечество продолжает колонизацию поверхности планеты».
Робертс создал захватывающую симуляцию в фрагментных шейдерах GLSL, которые являются частью языка программирования графики OpenGL.
Первый снимок - протопланета, заполненная кратерами, в которой, как говорят, были адские условия, подобные тем, что сейчас на Венере.
Кора была нестабильной, и ее бомбардировка астероидами и кометами сменилась сильной жарой, которая сохранялась миллионы лет.
Затем, примерно два-три миллиарда лет назад, одна за другой начали формироваться тектонические плиты.
Исследование 2015 года предполагает, что огромный шлейф расплавленной мантии, возможно, поднялся из глубины планеты, скапливаясь под поверхностью, вызывая ослабление твердой коры или литосферы наверху.
Это слабое место со временем растянулось бы по мере того, как там скапливалось больше материала из глубокой мантии, и это могло бы создать разрыв, который затем вырос, чтобы создать границы тектонических плит.
«Моделирование случайным образом генерирует местоположения семян для пластин с начальной скоростью», - поделился Робертс в своем блоге.
«Пластины со временем увеличиваются в размере с помощью простой модели генерации, которая случайным образом выбирает соседние точки и добавляет их к пластине, если они еще не были назначены другой пластине».
Следующий сегмент видео показывает создание проточной воды и континентов на гораздо более стабильной планете.
Океаны начали формироваться около 3,8 миллиарда лет назад, когда газы, такие как сероводород, метан в атмосфере, остыли и превратились в воду, которая конденсировалась в дождь, который заполнил бассейны, которые мы теперь знаем как океан Земли, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований. (NOAA).
Когда вода стекала в огромные впадины на поверхности Земли, возник первобытный океан, и силы тяжести не позволили воде покинуть планету.
После того, как вода начала течь по Земле, континенты начали появляться примерно в то же время, что, по мнению ученых, было связано с началом тектоники плит Земли.
Пангея, суперконтинент, существовал около 300 миллионов лет назад и начал распадаться на части, которые сформировали континенты, которые мы знаем сегодня.
Роберт также запечатлел атмосферные климатические модели вокруг Земли, которые меняют рельеф планеты и времена года.
«Климат влияет на распределение жизни на планете», - поделился Робертс.
«Характер осадков и колебания температуры определяют скорость роста растений.
«По мере смены сезонов травоядные животные мигрируют в регионы с достаточным количеством растительности, чтобы поддержать их.
«И когда они следуют за растительностью, хищники следуют за ними».
К концу моделирования Робертса представления о том, что люди захватили мир, становятся очевидными.
Некогда бесплодная местность сияла яркими огнями, сигнализируя о технологически развитой цивилизации, которая использует ископаемое топливо, загрязняющее планету.
«Последний раздел предназначен для иллюстрации возможного будущего, хотя, возможно, и невероятного», - сказал Робертс Motherboard.
"Я хотел, чтобы это было драматично, так что это иллюстрация особенно экстремального результата, когда буквально все ископаемое топливо сгорает, но в остальном я старался сохранить реалистичность эффектов, основываясь на научных статьях, которые я читал о таком гипотетическом."
Земля движется у нас под ногами: тектонические плиты движутся сквозь мантию и производят землетрясения, когда сталкиваются друг с другом.
Тектонические плиты состоят из земной коры и самой верхней части мантии.
Ниже представлена астеносфера: теплая вязкая конвейерная лента из горных пород, по которой движутся тектонические плиты.
Землетрясения обычно происходят на границах тектонических плит, где одна плита опускается ниже другой, толкает другую вверх или где края плит царапают друг друга.
Землетрясения редко происходят в середине плит, но они могут произойти, когда древние разломы или трещины глубоко под поверхностью снова активируются.
Эти области относительно слабы по сравнению с окружающей плитой и могут легко скользить и вызывать землетрясение.