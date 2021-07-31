Ученые открыли секрет долгожителей старше 100 лет
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Ученые открыли секрет долгожителей старше 100 лет

5:00:517/31/2021Фото: pxhere.com
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Эксперты обнаружили больше грамотрицательных бактерий Odoribacteraceae у тех, кто достиг 100-летнего возраста.

бактерии
У долгожителей есть уникальные кишечные микробы, которые останавливают рост более опасных бактерий

Согласно исследованию, люди, достигшие 100-летнего возраста, известные как долгожители, могут связывать свою долгую жизнь с повышенным содержанием уникальных бактерий в кишечнике, пишет dailymail.co.uk.

Odoribacteraceae, грамотрицательное семейство бактерий, останавливает рост других более опасных бактерий, вызывающих заболевания, производя уникальные антимикробные желчные кислоты, сообщают авторы.

В ходе экспериментов они обнаружили, что в кишечнике долгожителей присутствует больше бактерий Odoribacteraceae, чем у людей старше восьмидесяти лет, а также у гораздо более молодых людей.

Возможно, удастся использовать способность этих полезных бактерий к метаболизму желчных кислот с пользой для здоровья.

Однако японская группа экспертов не знает, почему у долгожителей больше полезных бактерий Odoribacteraceae.

«Возможно, генетические факторы и диета повлияли на состав микробиоты кишечника», - сказал MailOnline автор исследования профессор Кения Хонда из Медицинской школы Университета Кейо в Токио.

«Эти ошибки также могут быть унаследованы, но у нас нет данных, указывающих на такую ​​возможность».

Также неизвестно, является ли Odoribacteraceae чем-то, что мы приобретаем чаще, когда достигнем 100, или люди с большим количеством Odoribacteraceae с большей вероятностью достигнут 100.

Известно, что долгожители менее подвержены возрастным хроническим заболеваниям и инфекциям, чем пожилые люди в возрасте до 100 лет.

Считается, что состав микробиоты кишечника долгожителей может быть связан с чрезвычайно долгим сроком жизни, но механизмы до сих пор не ясны.

Для исследования эксперты проанализировали микробиоту - триллионное сообщество микроорганизмов - долгожителей на основе образцов их стула.

Микробиота также известна как микробиом, хотя этот последний термин включает коллективные геномы микроорганизмов в конкретной среде, а также сами микроорганизмы.

Чтобы выяснить потенциальную связь между составом микробиоты и продолжительностью жизни, исследователи изучили три группы японцев - 160 человек в возрасте от 100 лет, 112 пожилых людей (в возрасте от 85 до 89 лет) и 47 молодых людей (в возрасте от 21 до 55 лет).

ИЗ ЧЕГО СОЗДАН?

Внутри вашего кишечника живут от 300 до 500 различных видов бактерий, содержащих почти 2 миллиона генов.

В сочетании с другими крошечными организмами, такими как вирусы и грибы, они создают так называемую микробиоту.

Подобно отпечатку пальца, микробиота каждого человека уникальна: смесь бактерий в вашем теле отличается от смеси всех остальных.

Это частично определяется микробиотой вашей матери - окружающей средой, в которой вы находитесь при рождении, - а частично - вашим питанием и образом жизни.

Бактерии живут по всему телу, но те, что находятся в кишечнике, могут иметь наибольшее влияние на ваше самочувствие.

Они выстилают всю вашу пищеварительную систему. Большинство из них живут в кишечнике и толстой кишке.

Есть доказательства, что он влияет на все, от вашего метаболизма до настроения и иммунной системы.

Из образцов они обнаружили, что долгожители были обогащены кишечными микробами, способными вырабатывать уникальную желчную кислоту, по сравнению с пожилыми и молодыми людьми.

Желчная кислота, известная как изоалло-литохолевая кислота (isoalloLCA), уже продемонстрировала антимикробное действие против ряда кишечных патогенов.

Исследователи обнаружили, что IsoalloLCA продемонстрировал «сильные» антимикробные эффекты против патогенов, устойчивых к лекарствам, включая Clostridioides diffcile и Enterococcus faecium.

C. difficile - это бактерия, которая может вызвать тяжелую диарею, особенно у людей, получающих лечение антибиотиками.

Национальная служба здравоохранения описывает инфекции C. difficile как «неприятные» и заявляет, что иногда они могут вызывать серьезные проблемы с кишечником.

Эксперименты на мышах также уже показали, что isoalloLCA может подавлять рост C. difficile.

Между тем, согласно исследованию 2020 года, E. faecium обладает  "неотъемлемой стойкостью к выработке устойчивости к антибиотикам и стрессорам окружающей среды '', что позволяет ему успешно развиваться в условиях больницы.

Он способен вызывать инфекции кровотока, инфекции мочевыводящих путей (ИМП) и раневые инфекции.

Хотя может быть возможно использовать способность бактериальных штаммов метаболизировать желчные кислоты, которые, как было установлено, манипулируют желчной кислотой для получения пользы для здоровья, необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить связь между желчными кислотами и долголетием.

«Наши результаты показывают связь между Odoribacteriaceae и долгожителями», - сказал профессор Хонда.

«Хотя можно предположить, что эти бактерии, продуцирующие желчные кислоты, могут способствовать увеличению продолжительности жизни, у нас нет данных, показывающих причинно-следственную связь между ними».

Исследование было опубликовано сегодня в журнале Nature.

Кишечные бактерии у здоровых пожилых людей становятся «все более уникальными» с возрастом, поскольку их микробиом производит химические вещества, продлевающие жизнь.

По словам ученых из Института системной биологии в Сиэтле, сообщество бактерий в кишечнике становится все более и более уникальным и отличается от других людей с возрастом, начиная с среднего и позднего возраста.

По их словам, микробиом кишечника взрослого человека продолжает развиваться в пожилом возрасте у здоровых людей, но не у нездоровых.

Уникальность микробиома тесно связана с производными аминокислот, производными микробами, циркулирующими в кровотоке, что позволяет предположить наличие химических веществ, продлевающих жизнь.

По словам экспертов, эти знания означают, что микробиомы можно использовать для прогнозирования выживаемости среди пожилых людей.

Один метаболит в плазме крови - индол, полученный из триптофана, - увеличивает продолжительность жизни мышей.

Уровни в крови другого метаболита - фенилацетилглутамина - показали сильнейшую связь с уникальностью.

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