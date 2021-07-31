Срочное заявление ПФР: о переводе накопительных пенсий из НПФ
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Срочное заявление ПФР: о переводе накопительных пенсий из НПФ

3:00:197/31/2021Фото: pxhere.com
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Заявления о досрочном переходе из реорганизуемых фондов в ПФР или в другой НПФ можно подать через портал госуслуг.

пожилые люди, парк
Заявления о досрочном переходе из реорганизуемых фондов в ПФР или в другой НПФ можно подать через портал госуслуг (с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи) или лично в ПФР (по предварительной записи)

Расчет средств пенсионных накоплений при досрочном переходе в связи с реорганизацией НПФ будет осуществляться без потерь инвестиционного дохода.

28 июня началась реорганизация негосударственного пенсионного фонда «Эволюция» (АО «НПФ Эволюция»). К этому фонду будут присоединены АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», АО НПФ «УГМК-Перспектива» и АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», пишет pfr.gov.ru

Граждане, которые формируют свои пенсионные накопления в вышеуказанных негосударственных пенсионных фондах, имеют право подать заявление о досрочном переходе в Пенсионный России или другой негосударственный пенсионный фонд и перейти в следующем году без потери инвестиционного дохода.

Обращаем внимание, досрочный переход без потери инвестиционного дохода возможен в течение 30 дней с даты последнего опубликования фондом уведомления о его реорганизации либо в течение 30 дней с даты получения клиентом фонда уведомления о начале процедуры реорганизации.

Заявления о досрочном переходе из реорганизуемых фондов в ПФР или в другой НПФ можно подать через портал госуслуг (с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи) или лично в ПФР (по предварительной записи).

Узнать, кто является страховщиком Ваших пенсионных накоплений можно в Личном кабинете на портале госуслуг или сайте ПФР, где можно заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета. В ней есть вся информация о том, кто сегодня управляет Вашими накоплениями, а также указана сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче, в случае досрочного перехода.

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