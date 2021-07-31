Почему нельзя рыбачить в Ильин день 2021: Важные запреты древнейшего праздника
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Почему нельзя рыбачить в Ильин день 2021: Важные запреты древнейшего праздника

2:20:177/31/2021Фото: Православный журнал "Фома"
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Строго не разрешалось сегодня надевать на себя украшения, особенно дорогие. Хвалиться в этот праздник - навлечь на себя гнев святого.

пророк Илья
Праздник установлен в честь ветхозаветного пророка Ильи

Одним из самых почитаемых пророков Ветхого Завета является пророк Илья, который прославился своим рвением в борьбе с язычеством и избавлении народа Израиля от трехгодичной засухи, приведшей к страшному голоду. За его заслуги за ним была прислана огненная колесница, в которой пророка на небеса забрали живым.

В народе считают, что это именно он распоряжается дождями, громом и молниями, а также покровительствует сборам урожая. В народе и православной церкви пророка почитают ежегодно 2 августа.

К этому празднику относились с великим почтением, опасаясь гнева пророка Илии, а потому старались строго соблюдать запреты, установленные на этот день.

Запретов было не мало и тому, кто не хотел навлечь на себя страшные беды и неприятности в виде страшной нищеты и болезней, полагалось их соблюдать.

В Ильин день самым известным запретом становится купание в водоемах и вообще приближение к ним. Люди верили, что в этот день нечисть прячется от гнева пророка на дне всех водоемов, а потому может затянуть человека в воду. Также лишний раз старались к водоемам не приближаться, в том числе и для рыбной ловли. С этого дня действительно вода становилась холодной из-за холодных уже ночей, начинали в ней цвести водоросли - она становилась зеленой и приобретала неприятный запах.

Строго не разрешалось сегодня надевать на себя украшения, особенно дорогие. Хвалиться в этот праздник - навлечь на себя гнев святого.

Не оставляли открытыми окна и двери, чтобы не впустить в дом нечисть, которая могла перевоплотиться в кого-то живого - птицу, кошку или собаку, а потому и животных в дом не пускали, даже если они были домашними. Либо весь день не выпускали из на улицу, чтобы в них никто вселиться не мог.

В этот праздник люди откладывали всю свою работу - трудиться, особенно тяжело, запрещалось. Однако неубранным дом нельзя было оставлять, особенно если в доме был больной человек, а потому уборку наводили с вечера 1 августа.

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