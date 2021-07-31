Приближается астероид: По новым данным столкновение возможно в августе 2021 года
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Приближается астероид: По новым данным столкновение возможно в августе 2021 года

6:20:537/31/2021Фото: Pixabay
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С абсолютной уверенностью никто не может утверждать, что траектория того или иного огромного космического тела не изменится, поскольку на него могут воздействовать различные гравитационные поля разных планет.

астероид
Размеры астероида просто огромны

Каждый год, каждый месяц и каждый день мимо нашей планеты пролетают разные астероиды, среди которых встречаются как мелкие, так и самые крупные. Те астероиды, которые несут потенциальную угрозу для нашей планеты, находятся на особом учёте у специалистов, которые изучают их размеры, траектории и потенциальную опасность.

К потенциально опасным относят те космические тела, траектория которых пролегает на минимальном расстоянии от Земли, а также те, которые обладают внушительными размерами. С абсолютной уверенностью никто не может утверждать, что траектория того или иного огромного космического тела не изменится, поскольку на него могут воздействовать различные гравитационные поля разных планет.

Только в период с 31 июля по 24 августа мимо нашей планеты промчится 13 астероидов, за которыми ежедневно наблюдают ученые.

таблица

Как видно из данных таблицы, предоставленной Центром NASA, самым крупным, а значит и самым опасным, является астероид с присвоенным ему номером AJ193, он был открыт еще в 20216 году и за ним постоянно наблюдали. Приблизится к Земле он уже 21 августа сего года.

Скорость астероида является очень большой - 26 километров в одну секунду, но еще внушительнее оказались его размеры - они составляют от 530 метров до 1200 метров. Эти размеры превышают в 10 раз превышают футбольное поле (120 метров длина поля).

Это огромное космическое тело отнесено к группе Аполлонов. траектория полета довольно хорошо изучена и если ничего не изменит ее, то в следующий раз астероид приблизится к нам только в 2063 году.

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