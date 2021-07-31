Приближается астероид: По новым данным столкновение возможно в августе 2021 года

Каждый год, каждый месяц и каждый день мимо нашей планеты пролетают разные астероиды, среди которых встречаются как мелкие, так и самые крупные. Те астероиды, которые несут потенциальную угрозу для нашей планеты, находятся на особом учёте у специалистов, которые изучают их размеры, траектории и потенциальную опасность.
К потенциально опасным относят те космические тела, траектория которых пролегает на минимальном расстоянии от Земли, а также те, которые обладают внушительными размерами. С абсолютной уверенностью никто не может утверждать, что траектория того или иного огромного космического тела не изменится, поскольку на него могут воздействовать различные гравитационные поля разных планет.
Только в период с 31 июля по 24 августа мимо нашей планеты промчится 13 астероидов, за которыми ежедневно наблюдают ученые.
Как видно из данных таблицы, предоставленной Центром NASA, самым крупным, а значит и самым опасным, является астероид с присвоенным ему номером AJ193, он был открыт еще в 20216 году и за ним постоянно наблюдали. Приблизится к Земле он уже 21 августа сего года.
Скорость астероида является очень большой - 26 километров в одну секунду, но еще внушительнее оказались его размеры - они составляют от 530 метров до 1200 метров. Эти размеры превышают в 10 раз превышают футбольное поле (120 метров длина поля).
Это огромное космическое тело отнесено к группе Аполлонов. траектория полета довольно хорошо изучена и если ничего не изменит ее, то в следующий раз астероид приблизится к нам только в 2063 году.