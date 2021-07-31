Пранкер сыграл приступ коронавируса в метро и спровоцировал панику: Прокурор просит 4 года колонии. Смотрите видео

Гособвинение просит вынести приговор пранкеру Кароматулло Джаборову в виде лишения свободы сроком на 4 года.
Таджикский блогер будет наказан за розыгрыш в метро, который он со своим сообщниками организовали в начале пандемии, об этом рассказали в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
Уголовное дело о хулиганстве было возбуждено после того, как Джаборов Исаченко и Мелехов в феврале 2020 года устроили в московском метро пранк — Джаборов имитировал приступ коронавируса, а двое его сообщников бегали по вагону и кричали что их товарищ заражен COVID-19.
В метро поднялась паника. Позже уголовное дело о хулиганстве по первой части статьи было переквалифицировано на вторую часть, по которой возможно наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Для сообщников Джаборова прокурор запросил по три года заключения, пишет ТАСС.