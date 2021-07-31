Пранкер сыграл приступ коронавируса в метро и спровоцировал панику: Прокурор просит 4 года колонии. Смотрите видео
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Пранкер сыграл приступ коронавируса в метро и спровоцировал панику: Прокурор просит 4 года колонии. Смотрите видео

1:36:517/31/2021Фото: Агентство «Москва»
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Блогер из Таджикистана Кароматулло Джаборов разыграл посетителей московского метро в начале пандемии, ему помогали сообщники, кричавшие о ковиде.

Пранкер может попасть в колонию за розыгрыш

Гособвинение просит вынести приговор пранкеру Кароматулло Джаборову в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Таджикский блогер будет наказан за розыгрыш в метро, который он со своим сообщниками организовали в начале пандемии, об этом рассказали в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Уголовное дело о хулиганстве было возбуждено после того, как Джаборов Исаченко и Мелехов в феврале 2020 года устроили в московском метро пранк — Джаборов имитировал приступ коронавируса, а двое его сообщников бегали по вагону и кричали что их товарищ заражен COVID-19.

В метро поднялась паника. Позже уголовное дело о хулиганстве по первой части статьи было переквалифицировано на вторую часть, по которой возможно наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Для сообщников Джаборова прокурор запросил по три года заключения, пишет ТАСС.

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