Почему симптомы коронавируса остаются после выздоровления, изучают ученые
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему симптомы коронавируса остаются после выздоровления, изучают ученые

2:16:167/31/2021Фото: Flickr
0

Затрудненное дыхание и когнитивная дисфункция — наиболее часто встречающиеся постковидные симптомы, заявили в ВОЗ.

Сохранение симптомов коронавируса должно быть изучено

Длительность сохранения болезненных симптомов после перенесенного заболевания пока науке неизвестна. Некоторые из симптомов могут сохраняться до нескольких месяцев, заявила Джанет Диас — эксперт ВОЗ, и подчеркнула, что требуется проведение дополнительных исследований.

В пятницу ВОЗ провела программу, которую транслировали соцсети «Наука за пять минут», в которой Диас рассказала, что
«наиболее часто встречающиеся постковидные симптомы, или симптомы долгого ковида, включают в себя затрудненное дыхание, когнитивную дисфункцию, которую люди называют «туман в голове», а также утомляемость».

- Однако в целом имеются сообщения о более чем 200 различных симптомах у пациентов <при долгом ковиде>. Список довольно длинный. В частности, пациенты могут испытывать боль в груди, затруднения речи, состояние тревоги или депрессию, мышечные боли, жар, потерю обоняния и вкуса, - пояснила Диас.

О длительности сохранения симптомов пока говорить рано — в некоторых случаях они продолжаются до трех месяцев, у некоторых пациентов — до 6 месяцев и более. По истечение более долгого времени можно будет делать  точные выводы о длительности сохранения симптомов. Диас заявила, что долгий ковид требует наблюдения со стороны разнопрофильных специалистов.

- Что же касается специфического лечения, то пока такого у нас нет. Причина состоит в том, что мы еще не знаем, почему развивается долгий ковид", - подчеркнула Диас.

Рыжеволосая красавица Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
«С вероятностью в 98% она умрет»: Красовский о состоянии МакSим
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пропавшего ребенка нашли мертвым в сундуке с игрушками
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Раскрыто, что нашли на трупе убитого министра РФ
Самый злопамятный и мстительный знак Зодиака: не пощадит никого
сохранениесимптомы коронавирусадлительность заболевания
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас не было длительных симптомов коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пранкер сыграл приступ коронавируса в метро и спровоцировал панику: Прокурор просит 4 года колонии. Смотрите видео
1:36:51 7/31/2021
Пранкер сыграл приступ коронавируса в метро и спровоцировал панику: Прокурор просит 4 года колонии. Смотрите видео
РПЦ дала инструкции священникам, как разговаривать о вакцинации с прихожанами
1:17:00 7/31/2021
РПЦ дала инструкции священникам, как разговаривать о вакцинации с прихожанами
Бердск"Мусорку двигают ради политических очков": Жители Бердска возмущены "самоуправством"
12:56:25 7/31/2021
"Мусорку двигают ради политических очков": Жители Бердска возмущены "самоуправством"
Автомобиль взлетел на воздух при взрыве на газовой АЗС: Водитель попал в больницу
12:36:30 7/31/2021
Автомобиль взлетел на воздух при взрыве на газовой АЗС: Водитель попал в больницу
Перцовый баллончик распылила в лицо детям многодетная мать из-за места на каруселях
12:21:25 7/31/2021
Перцовый баллончик распылила в лицо детям многодетная мать из-за места на каруселях
3 чудесных исцеления пред иконой Божией Матери Калужская в праздник святого лика 31 июля
12:20:25 7/31/2021
3 чудесных исцеления пред иконой Божией Матери Калужская в праздник святого лика 31 июля
Пенсионный возраст изменили в России: Кто из женщин пойдет на пенсию в 50 лет, а из мужчин в 55
11:54:12 7/31/2021
Пенсионный возраст изменили в России: Кто из женщин пойдет на пенсию в 50 лет, а из мужчин в 55
БердскСуточный рост зараженных коронавирусом выявили на 31 июля в Бердске: Теперь заболевших больше 2100
11:35:48 7/31/2021
Суточный рост зараженных коронавирусом выявили на 31 июля в Бердске: Теперь заболевших больше 2100
Можно ли посещать кладбище и работать в огороде 31 июля в праздник Калужской иконы Божией Матери
11:20:15 7/31/2021
Можно ли посещать кладбище и работать в огороде 31 июля в праздник Калужской иконы Божией Матери
Подробности убийства 15-летней девочки полицейским: Труп нашли в 700 метрах от дома
11:17:23 7/31/2021
Подробности убийства 15-летней девочки полицейским: Труп нашли в 700 метрах от дома
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полицииСамарский полицейский признался, что вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом 15-летней девочке, которая выскочила на дорогу и напала на него.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во снеНа суде он представлял интересы гражданской жены погибшего курьера.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Пенсионный возраст изменили в России: Кто из женщин пойдет на пенсию в 50 лет, а из мужчин в 55Для некоторых категорий граждан пенсия наступит раньше, решение вступило в силу в июле 2021 года.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '