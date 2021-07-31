Почему симптомы коронавируса остаются после выздоровления, изучают ученые

Длительность сохранения болезненных симптомов после перенесенного заболевания пока науке неизвестна. Некоторые из симптомов могут сохраняться до нескольких месяцев, заявила Джанет Диас — эксперт ВОЗ, и подчеркнула, что требуется проведение дополнительных исследований.
В пятницу ВОЗ провела программу, которую транслировали соцсети «Наука за пять минут», в которой Диас рассказала, что
«наиболее часто встречающиеся постковидные симптомы, или симптомы долгого ковида, включают в себя затрудненное дыхание, когнитивную дисфункцию, которую люди называют «туман в голове», а также утомляемость».
- Однако в целом имеются сообщения о более чем 200 различных симптомах у пациентов <при долгом ковиде>. Список довольно длинный. В частности, пациенты могут испытывать боль в груди, затруднения речи, состояние тревоги или депрессию, мышечные боли, жар, потерю обоняния и вкуса, - пояснила Диас.
О длительности сохранения симптомов пока говорить рано — в некоторых случаях они продолжаются до трех месяцев, у некоторых пациентов — до 6 месяцев и более. По истечение более долгого времени можно будет делать точные выводы о длительности сохранения симптомов. Диас заявила, что долгий ковид требует наблюдения со стороны разнопрофильных специалистов.
- Что же касается специфического лечения, то пока такого у нас нет. Причина состоит в том, что мы еще не знаем, почему развивается долгий ковид", - подчеркнула Диас.