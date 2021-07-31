Упрощенный порядок регистрации безработных в России утвердил Мишустин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Упрощенный порядок регистрации безработных в России утвердил Мишустин

2:19:237/31/2021
0

Новый регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости. Им также не нужно самостоятельно собирать пакет документов.

Михаил Мишустин
Правительство продлило упрощённый порядок регистрации безработных

Упрощённый порядок регистрации безработных граждан будет продлён до 31 декабря 2021 года. Постановление об этом утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учёт в качестве безработного через сайт «Работа в России». Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.

Такой регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости. Им также не нужно самостоятельно собирать пакет документов – все сведения, которые требуются для назначения пособия, поступают в профильные учреждения автоматически.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в 2021 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, минимальный – 1500 рублей. Пособие по безработице начисляется с первого дня признания гражданина безработным. При этом первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, а последующие три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.

Что творит сало с организмом: правда и мифы
Навку требуют наказать за резкие слова о женоподобном гимнасте
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Мужчина услышал странный шум из кухни: находка его потрясла
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Всего одна фраза: Чехия поставила на место критиков парада в РФ
Долгие годы скрывала: всплыла правда о диагнозе дочки Лолиты
«Тебе должно быть стыдно!»: за что Навку просят наказать
С какой просьбой обратились крымские татары к Турции
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пранкер сыграл приступ коронавируса в метро и спровоцировал панику: Прокурор просит 4 года колонии. Смотрите видео
1:36:51 7/31/2021
Пранкер сыграл приступ коронавируса в метро и спровоцировал панику: Прокурор просит 4 года колонии. Смотрите видео
РПЦ дала инструкции священникам, как разговаривать о вакцинации с прихожанами
1:17:00 7/31/2021
РПЦ дала инструкции священникам, как разговаривать о вакцинации с прихожанами
Бердск"Мусорку двигают ради политических очков": Жители Бердска возмущены "самоуправством"
12:56:25 7/31/2021
"Мусорку двигают ради политических очков": Жители Бердска возмущены "самоуправством"
Автомобиль взлетел на воздух при взрыве на газовой АЗС: Водитель попал в больницу
12:36:30 7/31/2021
Автомобиль взлетел на воздух при взрыве на газовой АЗС: Водитель попал в больницу
Перцовый баллончик распылила в лицо детям многодетная мать из-за места на каруселях
12:21:25 7/31/2021
Перцовый баллончик распылила в лицо детям многодетная мать из-за места на каруселях
3 чудесных исцеления пред иконой Божией Матери Калужская в праздник святого лика 31 июля
12:20:25 7/31/2021
3 чудесных исцеления пред иконой Божией Матери Калужская в праздник святого лика 31 июля
Пенсионный возраст изменили в России: Кто из женщин пойдет на пенсию в 50 лет, а из мужчин в 55
11:54:12 7/31/2021
Пенсионный возраст изменили в России: Кто из женщин пойдет на пенсию в 50 лет, а из мужчин в 55
БердскСуточный рост зараженных коронавирусом выявили на 31 июля в Бердске: Теперь заболевших больше 2100
11:35:48 7/31/2021
Суточный рост зараженных коронавирусом выявили на 31 июля в Бердске: Теперь заболевших больше 2100
Можно ли посещать кладбище и работать в огороде 31 июля в праздник Калужской иконы Божией Матери
11:20:15 7/31/2021
Можно ли посещать кладбище и работать в огороде 31 июля в праздник Калужской иконы Божией Матери
Подробности убийства 15-летней девочки полицейским: Труп нашли в 700 метрах от дома
11:17:23 7/31/2021
Подробности убийства 15-летней девочки полицейским: Труп нашли в 700 метрах от дома
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во снеНа суде он представлял интересы гражданской жены погибшего курьера.Курьер Среда
Group 3
Отменить
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полицииСамарский полицейский признался, что вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом 15-летней девочке, которая выскочила на дорогу и напала на него.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Пенсионный возраст изменили в России: Кто из женщин пойдет на пенсию в 50 лет, а из мужчин в 55Для некоторых категорий граждан пенсия наступит раньше, решение вступило в силу в июле 2021 года.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '