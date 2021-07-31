Упрощенный порядок регистрации безработных в России утвердил Мишустин

Упрощённый порядок регистрации безработных граждан будет продлён до 31 декабря 2021 года. Постановление об этом утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учёт в качестве безработного через сайт «Работа в России». Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.
Такой регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости. Им также не нужно самостоятельно собирать пакет документов – все сведения, которые требуются для назначения пособия, поступают в профильные учреждения автоматически.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в 2021 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, минимальный – 1500 рублей. Пособие по безработице начисляется с первого дня признания гражданина безработным. При этом первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, а последующие три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.