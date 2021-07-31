С Днем инкассатора 1 августа богатые поздравления и роскошные картинки для профессионалов

С 1 августа 1988 года отмечается День инкассатора как признание значимости этой службы в жизни общества, ведь именно от инкассаторов зависит безопасность и надежность доставки денежных и материальных ценностей.
Инкассатор, поздравляю!
Праздник этот в честь тебя.
Безопасности и сил желаю,
И покорной чтоб была судьба.
Прирастают пусть твои доходы,
Не тревожит грусть пускай.
Пусть под мирным небосводом
Блага льются через край.
***
Инкассаторов поздравим —
Дело важное вершат.
Все финансы нам доставить,
Четко, вовремя спешат.
Пожелаем — дело бдить,
Кассу целой сохранить,
И удачную доставку
Вовремя осуществить.
Всем смотреть четко вперед
И пусть счастье вас найдет.
***
В День инкассатора поздравить
Это большая честь для нас
Быстро, легко деньги доставить —
Задача легкая для вас,
В ответственной вашей работе
Ведь безопасность так важна,
С добром позвольте, без заботы,
Вам пожелать её сполна!
Здоровья крепкого, удачи
Рассветы с радостью встречать,
Решать все сложные задачи,
Большую прибыль получать!
***
Пусть огромные деньжата
Вас поберегут, ребята.
Чтоб работа опасная
Не была напрасная.
Пусть большая ответственность
Не перейдет в наследственность.
Лишь хорошее случается,
Удача вам улыбается.
***
Твой труд достоин уважения:
За горы денег ты в ответе,
Желаю, чтоб купюры эти
Всегда шли к пункту назначения!
Пускай нелегкая работа
Вдруг станет для тебя легка,
Зарплата будет высока,
Чтоб кайфовал ты от дохода!
Источник: pozdravok.ru